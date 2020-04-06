Konak'tan kardeş şehirlere mesaj var Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm dünyanın yeni tip Koronavirüse karşı mücadele halinde olduğu salgın günlerinde, Konak'ın Türkiye'de ve dünyadaki kardeş şehirlerine dayanışma mesajı gönderdi.

Ayrıca Konak'ın Yunanistan'daki kardeş şehri Drama'nın Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos ile online görüşen Batur, 'Kalbimiz sizinle' dedi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan salgın günlerinde Konak'ın kardeş şehirlerini unutmadı. Başkan Batur, sağlık başta olmak üzere iyi dileklerinin yer aldığı mesajını belediyenin 26 kardeş şehrine gönderdi. Aralarında salgının yeni üssü olarak nitelenen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan şehirlerin de yer aldığı kardeş şehirlere moral veren Başkan Batur, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Sevgili kardeş belediye başkanım;

İzmir'in kalbi Konak şehrinden sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dünyamızın içinde bulunduğu Covid-19 salgınından şehrinizde yaşayan kardeşlerimizin en az etkilenmesini ve daha uzun sağlıklı günler yaşamasını diliyorum.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçten, şehrinizin ve sizlerin güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyorum.

Tüm kalbimle, Dünyamızı sosyal ve ekonomik olarak olumsuz etkileyen bu salgının bir an önce bitmesi ve kurduğumuz kardeşlik ilişkilerinin bundan sonraki süreçte daha da güçlenmesini istiyorum.

Sağlıkla kalın, sevgilerimle…"

Kardeş şehirlerle online görüşme

Kardeş şehirlere destek, dayanışma ve moral mesajı gönderen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın Yunanistan'daki kardeş şehri Drama'nın Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos ile de online görüşme gerçekleştirdi. Mamsakos'a İzmir'de ve Türkiye'de alınan önlemler ile Konak Belediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulamaları anlatan Başkan Batur şunları söyledi:

"İzmir'de de yaklaşık 900 hastamız var. Şimdiye kadar verilen resmi rakamlara göre 18 vefatımız var. Tabi bunun artmasından korkuyoruz. Onun için çok keskin önlemler alınıyor. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı var. Restoran, kafeterya, kahvehane gibi bütün işyerleri kapatıldı. Bizim buradaki sloganımız #EvdeKal. Biz de belediye olarak dezenfektasyon ve temizlik çalışmalarına öncelik verdik. Ayrıca 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızla iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Drama'da da benzer önlemler

Drama Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos da şehirlerinde dört vaka tespit edildiğini ve Yunanistan'da da çok sıkı önlemler alındığını ifade ederek, ülkelerinde ve şehirlerinde alınan önlemleri şu sözlerle anlattı:

"Özellikle Drama'da bütün kafeterya, restoran, spor salonu gibi insanların girdiği ve toplu halde bulunduğu işletmeler kapalı. Yunanistan genelinde çıkan kanun ile seyahat edebilmek ya da dışarı çıkabilmek için beyanda bulunmak ve elektronik ortamda nereye gidildiğini belgelemek gerekiyor. Bir bilim heyeti oluşturarak bilim insanlarını bir arya getirdik. Yardıma, desteğe ihtiyacı olan bütün ailelerle, özellikle de hasta ailelerle temas halindeyiz. Aynı zamanda insanlara psikolojik destek vermek için bir grup psikoloğumuz da görev alıyor. Yüzlerce aileye destek verebilmek için bir fon oluşturduk. Sadece süpermarketler, gıda satanlar, eczaneler ve benzinciler açık."

"Sağlıklı günlerde buluşmak üzere"

Online görüşme sonunda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın felaketinin en kısa zamanda atlatılması dileklerini iletti ve "Şimdi sarılmak yasak olduğu için elimi kalbime götürerek sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sarılacağımız, sağlıklı günlerde buluşmak üzere" dedi.

Drama Belediye Başkanı Christdoulos Mamsakos da iyi bir dost kazandığı ve İzmir'in kalbi ile konuştuğu için mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Gerçekten kalbimizin belediye başkanı ile görüştüğümüz için çok mutluyum. Ben çok iyi bir dost edindiğime inanıyorum, en kısa zamanda görüşebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler