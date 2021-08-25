Konak'tan iş garantili bir proje daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konak'tan iş garantili bir proje daha

Konak'tan iş garantili bir proje daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi ve Pasta Tasarımcıları Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü sayesinde Konaklı kadınların pasta tasarımı ve sunumu kursuna katılacak.

Batur: Kadınlar üretimde yer almalı

Kurs bitiminde sertifikalarını alan kadınlar sektördeki iş fırsatlarını yakalamanın yanı sıra dünyanın her yerinde mesleklerini yapabileceklerini de belgelemiş olacak.

Konak Belediyesi ile Pasta Tasarımcıları Derneği (PASTAD) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Konak Belediyesi'nin Halil Rıfat Paşa köşkünde faaliyet gösteren Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, Konak Kadın Kooperatifi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Nesrin İlkutlav, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Ali İlgazi, belediye bürokratları ve Kadın Kooperatifi Üyeleri katıldı. Özellikle kadınlara yönelik istihdam sağlayacak ortak projelerin önünü açan protokolün imza töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kadınların üretimde yer alması gerektiğini vurgulayarak,"Kadınlar evde oturmasın, üretime katkısı olsun istiyoruz. Kadın üretirse, ülke kazanır" dedi.

Sel: Tohumu beraber yeşerteceğiz

Kadınların pasta tasarımı ve sunumu alanında mesleki yeterlilik kazanacağı projelerin ilk adımı olan protokolü imzalayan PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel, Başkan Batur'a desteği için teşekkür ettiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün, burada Konak Belediyesi ve PASTAD ailesi olarak bir tohum dikiyoruz.Biz PASTAD olarak bu tohumun en canlı, en verimli haliyle hayata gelmesi için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Dernek olarak görüşmeye geldiğimiz ilk günden beri bize güler yüz ve nezaketle yaklaşan Konak Belediyesi ekibiyle bu tohumun yeşermemesi mümkün olamaz. Bize bu imkânı sağladığı için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a çok teşekkür ediyoruz."

Batur: Konak Belediyesi her zaman yanınızda

Özellikle kadınları destekleyen; çocuk, genç ve engelli bireylerin gelişimine yönelik sivil toplum örgütleriyle işbirliğine her zaman hazır olduklarını dile getiren Başkan Batur, birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı. Sivil toplum ile omuz omuza projeler geliştirmeye ve Konak halkına yansıyan işler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Batur, PASTAD ile gerçekleştirilecek projede emeği geçenlere teşekkür etti ve şöyle konuştu:

"Sivil inisiyatifle bu tür sosyal projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Özellikle kadınların üretime katılabilecekleri Kadın Kooperatifimiz de oluşturduk. Daha önce İzmir İş Kadınları Derneği'yle birlikte yaptığımız projede olduğu gibi PASTAD ile birlikte de kadınların istihdam garantisi olacak bir proje daha yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kursa katılan kadınlar aldıkları sertifikayla evlerinde üretim yapıp bu işi pazarlayabilecekler. Yine, aldıkları sertifika ile dünyanın her yöresinde mekân açabilecekler. Pastacılıkta tasarımın belli bir noktaya gelmesi önemli. Kadınlarımızın bu anlamda üretken olması ve meslek edinmesi çok önemli. Bunlar çok önemli çalışmalar. Biz kadın evde oturmasın, üretime katkısı olsun, diyoruz. Kadının üretime katılmasına yönelik tüm projelerde Konak Belediyesi yanınızdadır. Derneklere, sivil toplum örgütlerine bunun altını çizerek söylüyoruz. Kadın üretirse ülke kazanır. Bizde pozitif ayrımcılık var. Kadınlar, gençler, çocuklar ve engelli bireyler ile ilgili projeler burada mutlaka karşılık görür. Buraya gelen her proje değerli. Burada bir Anadolu mozaiğiyiz. Devletin kurumlarıyla da sivil toplumla da projeler yapıyoruz. Özellikle sivil inisiyatif ile birlikte yaptığımız projelerin halka yansımasını çok önemsiyoruz."

İstihdamda oda desteği

Konuşmaların ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve PASTAD Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Sezen Sel protokole imza attı. Törene katılan İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen de sektörde özellikle pasta tasarımcılığı alanında yetişmiş eleman açığı olduğunu belirterek, "Proje kapsamında sertifikalıların verilmesinin ardından bizler de oda olarak istihdam sağlamada yanınızdayız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı olamaz."
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Sel ve orman yangınları) Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim...
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Son dakika haberi! KASTAMONU - Sel yaşanan Kastamonu'da vatandaşlar, evlerini temizleyen askerlere minnettar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Deniz Akkaya Fahriye Evcen
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Güler Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konak'tan iş garantili bir proje daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 10:44:37. #1.15#

title