Konak'tan Akut'a tam destek

Konak Belediyesi ile Akut (Arama Kurtarma Derneği) İzmir Şubesi arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü gereği, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, söz verdiği teknik ekipmanı Akut'a ulaştırdı.

Geçtiğimiz ay Konak Belediyesi ile Akut İzmir Şubesi arasında atılan imzalarla hayata geçen protokolün ardından ilk adımlar atılmaya başlandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un, protokolde yer alan "Akut'un ihtiyaç duyduğu araç ve malzemelerin temini" maddesinin bir an önce yerine getirilmesi talimatı üzerine, Akut İzmir Şubesi'nin talep ettiği ekipman hızla yerine ulaştırıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinde hayati önem taşıyan tripodlu kurtarma sistemi, el tipi benzinli beton kesme makinesi, benzinli jeneratör ve iki adet de temiz hava solunum seti Akut İzmir ekibine teslim edildi.

Afetler yaşanmadan önce yapılan çalışmaların hayat kurtaracağını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, destek ve işbirliklerinin süreceğini belirterek, "Akut'la İzmir depreminden önce görüşüp, birlikte yapacağımız çalışmaları kararlaştırdık. Protokol hazırlanırken deprem felaketini yaşadık. Bu depremle, depremler yaşanmadan önceki çalışmaların, hem vatandaşların hem de yerel yönetimler gibi afet anlarında sahada görev yapan kurumların çalışanlarının bilinçli olmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Akut ve tüm arama kurtarma ekipleri İzmir depreminde kahramanımız oldu; biz her zaman yanlarındayız. Birlikte yapacağımız çalışmalar ile Konak'ta bir acil durum ve afet eylem planını birlikte oluşturacağız. Bu çok önemsediğimiz bir konu. Mahalle afet gönüllülerimiz olacak, düzenli eğitim ve seminerler yapılacak" dedi.

"Konak Belediyesi'nin desteğini hep yanımızda hissettik"

Arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak ekipmanı Konak Belediyesinden teslim alan Akut İzmir ekip lideri Ramazan Ergut, Konak Belediyesi'nin desteğinin büyük anlam taşıdığını ifade etti. İzmir depreminde Konak Belediyesinden gördükleri desteğin bundan sonra da devam edeceğini bilmenin önemini vurgulayan Ergut, "İzmir depreminden önce Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ile bir araya gelmiş, olası afetler ve özellikle de depremler yaşanmadan önce yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüşmüştük. Maalesef bu görüşmeden kısa bir süre sonra İzmir'de büyük bir deprem yaşandı ve bizim görüşmemizde konuştuğumuz her şey bu depremde yaşandı. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarımız sırasında Konak Belediyesi'nin desteğini hep yanımızda hissettik. Abdül Batur da alanda bizi yalnız bırakmadı ve sürekli bir isteğimizin olup olmadığını sordu, ekibin ihtiyaçlarına çözüm üretti. Konak Belediyesi'nin gerek İzmir depremindeki desteği gerekse bundan sonra vereceği destek ve yanımızda yer aldığını bilmek bizim için çok önemli" diye konuştu.

Ortak çalışmalar sürecek

Konak Belediyesi ve Akut arasında imzalanan protokolde yer alan ancak pandemi sebebiyle başlatılamayan çalışmaların, pandemi sonrasında hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Protokole göre iki kurum, acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak birlikte proje ve faaliyetler düzenleyecek. Konaklı vatandaşları ve belediye çalışanlarını bilinçlendirecek eğitim çalışmaları, sempozyumlar, tatbikatlar yapılacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez kurmak için harekete geçtiği Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekipleriyle ilgili olarak Akut'la işbirliğine gidilecek. Meydana gelecek afetlerde Akut personelinin ve lojistik malzemelerin bölgelere ulaştırılması konusunda da derneğe destek sağlanacak. Konak Belediyesi ve Akut, Konak Acil Durum ve Afet Eylem Planlarını birlikte hazırlayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı