Konak'taki parklar temizlenip ilaçlanıyor

16.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:20

İzmir'in Konak ilçesinde belediye ekipleri, parklarda düzenli aralıklarla sürdürülen temizlik işlemlerine ek olarak, önlem amaçlı temizlik çalışmaları başlattı.



Çevre ve halk sağlığını korumak adına harekete geçen Konak Belediyesi ekipleri, özenli bir çalışma başlattı. Çöp toplama ve süpürme gibi rutin hizmetlerle beraber parklarda da bakım ve temizlik çalışmalarını yürüten belediye, hastalıklara karşı temizlik uygulamalarını artırdı. Vatandaşların bir araya geldiği parklarda, ortak kullanımdaki spor aletleri ve oyun grupları gibi temasın fazla olduğu alanlardaki temizlik çalışmalarına ilaçlama işlemi de eklendi.



Bu kapsamda Konak Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün belirlenen bölgelerdeki parklarda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıyor. El ile temasın çok olduğu oyun grupları, spor aletleri ve oturma grupları, insan ve hayvan sağlığına, toprağa ve bitkilere zarar vermeyen ürünlerle yapılan temizliğin ardından bol tazyikli su ile yıkanıyor. Temizlikle beraber gerçekleştirilen ilaçlama çalışması ile ortam mikroplardan ve salgına neden olabilecek parazitlerden arındırılıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA