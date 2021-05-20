Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobilde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartıştığı Gökhan Çelenk'i tabancayla vurarak öldüren Erdi M., tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobilde yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle tartıştığı Gökhan Çelenk'i tabancayla vurarak öldüren Erdi M., tutuklandı. Erdi M.'nin ifadesinde, "Otomobille gezerken bana küfretti. Tekrar karşılaştığımızda yine küfredince gururuma dokundu, kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Çınaraltı Mahallesi Dicle Caddesi'nde Salı günü saat 21.00 sıralarında Gökhan Çelenk, caddede tehlikeli araç sürdüğü ve yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle Erdi M. ile tartıştı. Tartışma sırasında Erdi M. tabanca ile Çelenk'e ateş açtı. Başına mermi isabet eden Çelenk kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erdi M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Erdi M.'nin olaydan birkaç gün önce pompalı tüfekle havaya ateş açtığı, bu konuyla ilgili cinayet olayının yaşandığı gün gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdi M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Erdi M'nin emniyetteki ifadesinde, olay öncesinde mahallede tütün satışı yapan Gökhan Çelenk ile otomobille gezerken yüksek sesle müzik dinlemesi nedeniyle tartıştığını, olay günü de aynı sebeple aralarında tekrar tartışma yaşandığını belirterek, "Tekrar karşılaştığımızda yine küfretmesi gururuma dokundu, kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can