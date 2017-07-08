Konak'ta Yollar Yenileniyor

Çeşitli nedenlerden dolayı yıpranmış veya bozulmuş yollar belediye ekipleri tarafından onarılarak yeni görünüme kavuşturuluyor. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaz sıcaklarına rağmen asfalt çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

100 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Son olarak Ulubatlı Mahallesi'nde başlatılan çalışmalarla yollar asfaltlandı. Hız kesmeden devam eden çalışmalarda şimdiye kadar 100 ton asfalt döküldü. İki hafta içinde tamamlanması planlanan yol sayesinde sürücüler daha rahat ve güvenli bir şekilde araçlarını kullanabilecek. Fen İşleri Müdürlüğü, Ulubatlı Mahallesi'ndeki çalışmaları sona erdikten sonra diğer mahallelerde de çalışmalarına devam edecek.