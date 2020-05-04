Konak'ta üstyapı seferberliği
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Konak'ta üstyapı seferberliği

Konak'ta üstyapı seferberliği
04.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:16

Konak Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklardaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı ilçede yol, kaldırım, merdiven yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tüm yatırımları durdurarak önceliği koronavirüsle mücadele veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyin önünde gelir. Ancak diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürmek zorundayız" dedi.

Kentteki tüm yatırımları durdurarak, önceliği koronavirüsle mücadeleye veren Konak Belediyesi, salgın önlemleri nedeniyle sokaktaki trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı ilçede üstyapı çalışmalarına hız verdi. Kentte pek çok mahallede yol, kaldırım ve merdiven çalışmaları gerçekleştirilirken, bir park da tepeden tırnağa yenilendi.

Celal Yılmaz Parkı'na yeni yüz

Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler, Atamer Mahallesi'nde bulunan Celal Yılmaz Parkı'nı yeniledi. Oyun alanı oluşturulan parkta, oyun seti büyütülerek, yürüyüş yolu da genişletildi. Aydınlatma tesisatı yerleştirilen parka, spor aletleri konuldu. Parkın yeşil örtüsü de zenginleştirildi.

88 Sokak artık çıkmaz değil

Fen işleri ekipleri, Göztepe'deki 88 Sokak'ı da yeniledi. Çıkmaz olan sokak, yayaların rahatlıkla kullanabileceği bir yürüyüş yoluna dönüştürüldü.

50 yılın ardından yenilendi

Kemal Reis Mahallesi 274 Sokak'ta ise altyapı kuruluşlarıyla gerekli iletişim kurularak, 50 yıllık elektrik, su ve kanal altyapısının yenilenmesi sağlandı. Yolu parke taşına dönüştürülen sokakta, merdiven ve kaldırım yenileme çalışmaları yapıldı.

Fatih Mahallesi 407 Sokak'ta 50 yıldır kullanılan bir merdiven de Anıtlar Kurulu'ndan gerekli izinler alınarak, granit taşlarla yenilendi.

İleri yaşa modern tutanak

Akın Simav Mahallesi 272 Sokak'ta da kanal altyapısının yenilenmesi sağlanırken, merdivenler onarıldı ve ileri yaştan Konaklıların rahatça kullanabileceği, modern tutanaklar yapıldı. Ekipler, Dolaplıkuyu Mahallesi 748 Sokak'ta ise merdivenleri yeniledi. Mehmet Ali Akman Mahallesi 13/1 Sokak'ta kaldırım ve yol çalışması yapıldı.

İlk uygulamalardan biri

Alsancak'taki 1460, 1479 ve 1475 numaralı sokaklarda da yayaların daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımlar genişletilerek, görme engelli vatandaşlar için özel taşlar yerleştirildi. Çalışmalar kaymayan malzemelerle yapılırken, araçların park etmesini engellemek için de kaldırımlara, şehircilikte yeni kullanılmaya başlanan özel ayırma bordürleri konuldu. Çalışma, İzmir'deki ilk uygulamalardan biri oldu.

Mahalle sakinleri istedi

Ekipler, Kocakapı Mahallesi 1040 Sokak'ta ise vatandaşların talebi üzerine harekete geçti. Sokakta atıl durumda bulunan bir yer, oturma alanına dönüştürüldü.

"Önceliğimiz hayat"

Bu ay olağanüstü toplanan Konak Belediye Meclisi'nde, tüm yatırımların durdurularak, önceliğin salgınla mücadeleye verildiğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılan çalışmaları değerlendirerek, "Salgınla mücadelemiz sürüyor. Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyin önünde gelir. Bu nedenle tüm yatırımları durdurarak, salgınla mücadeleye, zor durumda kalan hemşehrilerimize destek olmaya odaklandık. Ancak diğer belediyecilik hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürmek zorundayız" dedi.

"Tehlike henüz geçmedi"

Salgın döneminde fen işleri ile park ve bahçeler müdürlüklerine bağlı ekiplerin de çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Batur, "Kentimizde trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı bu dönemi, çalışmalarımızı günlük hayat akışına engel olmadan gerçekleştirebilmek adına bir fırsata çevirmiş de oluyoruz. Parklarımızı yeniliyor, meydanlarımızı, caddelerimizi, sokaklarımızı onarıyoruz" diye konuştu. Batur, Konaklılara da seslendi. Tehlikenin henüz geçmediğine dikkat çeken Başkan Batur, "Evde Kal" çağrısını yineledi ve alınan tüm önlemlere uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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