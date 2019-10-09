Konak'ta temizlik seferberliği

09.10.2019 14:46

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez ilçede başlattığı temizlik seferberliği kapsamında; sokaklar, parklar, okul önleri, çöp konteynerleri düzenli olarak dezenfekte edilirken, şehrin dört bir yanından binlerce insanı ağırlayan Alsancak'ta da özel bir çalışma başlatıldı.



Yerleşik nüfusu yaklaşık 400 bin olan; ancak şehrin diğer ilçelerinden çalışmaya, eğlenmeye, alışverişe gelenler nedeniyle her gün 1 milyonu aşkın insanı ağırlayan merkez ilçe Konak'ta temizlik çalışmaları, Başkan Abdül Batur dönemiyle hız kazandı.



Hem rutin temizlik çalışmalarını yoğunlaştıran hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin "İzmir'e Toz Kondurmuyoruz" sloganıyla başlattığı seferberliğe destek veren Konak Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanında çalışıyor. Kentin en işlek sokakları, esnaf ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar, parklar, okul önleri, çöp konteynerleri, çöp kamyonları, rögar ağızları doğaya ve insana zarar vermeyen dezenfektan ve koku giderici maddelerle temizleniyor.



Özellikle hafta sonları tüm İzmir'in buluşma noktası haline gelen Alsancak'ta da her pazartesi günü özel bir çalışma yapılıyor. Rutin temizlik çalışmalarına ek olarak, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu barlar bölgesi civarı dezenfekte ediliyor ve koku giderici özel maddeler kullanılıyor.



Alsancak'ta hem esnaf hem de semt sakinlerinden gelen şikayetler üzerine özel bir önlem alındığını söyleyen Başkan Batur, sorunun yıllardır devam ettiğine dikkat çekti. Batur, "Hemşehrilerimizin yaşadığı bu sorunu da aşacağız. Şehrin temizliği benim en hassas olduğum konulardan biri; çünkü halkın sağlığıyla ilgili. Bu nedenle göreve gelir gelmez temizlik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Konak'ın temizliği, bu şehirde yaşayan, bir sebeple bu şehre gelen herkesin, tek tek hepimizin sorumluluğudur. Ben hemşehrilerimize de seslenmek ve bu konuda desteklerini beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Şehrimizi hep birlikte temizleyelim ve temiz tutalım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA