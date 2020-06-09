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Konak'ta spor açık havaya taşındı

Konak Belediyesinin korona virüs nedeniyle ara verdiği aerobik, step ve pilates kursları açık havada yeniden başladı.

Konak'ta spor açık havaya taşındı
09.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:06

Konak Belediyesinin korona virüs nedeniyle ara verdiği aerobik, step ve pilates kursları açık havada yeniden başladı.

Konak Belediyesinin 7 ayrı spor merkezinde verilen aerobik, step ve pilates kursları, normalleşme dönemine uygun olarak alınan tedbirlerle parklara ve açık alanlara taşındı. Uzun zaman sonra bir araya gelen vatandaşlar, Konak Belediyesinin 7 ayrı alanda düzenlediği 45 dakikalık sabah sporu programlarına katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edip maskelerini takarak egzersiz yapan vatandaşlar, tekrar spor yapabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a hizmet için teşekkür eden vatandaşlar, "Başkanımız sağ olsun. Bu hizmet hepimize motivasyon oldu" dedi.

"Hareketsizliğimize iyi geldi"

Spor yapan vatandaşların arasında, 3 aydır evinden çıkmayan bir Konaklı da vardı. Başkan Batur'a teşekkür eden vatandaş, "Sosyal medyada spor yapılacağını duyunca koşup geldim. 90 günlük hareketsizliğimize iyi geldi" diye konuştu. Hafta içi her gün uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporu programı, Hatay Kılıçreis Parkı, Zeytinlik Tülay Aktaş Parkı, Güneşli Mahallesi Halı Sahası ve Karantina Meydanı'ndaki Mithatpaşa Lisesi önünde saat 08.30'da başlıyor. Mehmet Ali Akman Parkı Basketbol Sahası ile Göztepe Denizatı Parkı paten pistinde ise başlangıç saati 08.00. Levent Spor Tesisi halı sahasında da etkinlik saat 09.00'da başlıyor. Yoğun ilgi gören aerobik, step ve pilates derslerine, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kursiyerler katılamıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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