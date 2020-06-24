Konak'ta park düzenleme çalışmalarında yeni model
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Konak'ta park düzenleme çalışmalarında yeni model

Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri güçlerini birleştirirken, çalışma modeli ile ihaleye çıkılmadan, belediyenin imkanları kullanılarak yapılan çalışmalarda yüzde 50 tasarruf sağlandı.

Konak'ta park düzenleme çalışmalarında yeni model
24.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:43

Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri güçlerini birleştirirken, çalışma modeli ile ihaleye çıkılmadan, belediyenin imkanları kullanılarak yapılan çalışmalarda yüzde 50 tasarruf sağlandı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un verdiği talimat üzerine belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, iş birliği halinde parkları yenileme çalışmalarına başladı. Uygulanan yeni model sayesinde, on adet parkın düzenlemesinde 664 bin TL tasarruf sağlandı. Park yapım ve yenileme çalışmalarında belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini dile getiren Başkan Batur, "Çalışmalarımızda yeni bir modele geçtik. Bu sisteme göre belediyenin kendi iş gücü ile yapabileceği işlerde ihaleye çıkmıyoruz. Bu modeli uygulayarak piyasa bedeli 1 milyon 251 bin olan on parkımızın düzenlemesini kendi imkanlarımızla 587 bin TL'ye gerçekleştirdik. Bu yarı yarıya tasarruf demek. Böylece hem tasarruf sağlıyoruz hem de bu güzel parkları Konak halkının kullanımına sunuyoruz" dedi.

Maliyet düşük, kalite yüksek

Göztepe Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. Reşat Tahir Kınacıgil ile Göztepe Muhtarlık Önü Parkı, Güzelyalı Mahallesi Fuat Göztepe Parkı 2. etap çalışması, Çınartepe Mahallesi Ozan Fazıl Gültekin Parkı, Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Şadan Gökovalı Sokak düzenlemesi, Atamer Mahallesi Gazeteci Celal Yılmaz Parkı, Aziziye Mahallesi Uğur Dündar Onurlu Yaşam Parkı, Çınarlı Mahallesi Bölge Adliye Mahkemesi binası çevresi ve yeşil alanı, Mehmet Ali Akman Mahallesi Mehmet Ali Akman Parkı ve Yenişehir Mahallesi Konak Engelsiz Yaşam Köyü yeşil alan düzenlemesi, Konak Belediyesinin kendi imkanları ile yapıldı. Toplamda 10 adet olan park ve yeşil alanların piyasa keşif bedeli yaklaşık 1 milyon 251 bin TL olarak hesaplanırken, Konak Belediyesi ekiplerince sadece 587 bin TL harcanarak gerçekleştirildi. Böylece yüzde 50'nin üzerinde bir oran ile 664 bin TL tasarruf edildi.

Belediye müdürlükleri güçlerini birleştirdi

Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin iş birliği halinde yürüttüğü çalışmaların çoğunda ihaleye çıkılmıyor ve çalışmalar belediyenin imkanları ile yapılıyor. Uygulanan yeni model ile müdürlükler sırayla çalışarak parkları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin zemin döşeme, elektrik altyapısı ve aydınlatma ile ilgili çalışmaları tamamlamasının ardından, işi Park ve Bahçeler Müdürlüğü devralıyor. Yürütülen kapsamlı çalışma ile otomatik sulama sistemi kuruluyor; oturma grupları, oyun alanları, spor setleri ve pergolalar yerleştiriliyor. Son dokunuş olarak peyzaj çalışması ve bitki örtüsü düzenlemesi yapılıyor. Çim alanlar, çalı grupları, dikilecek fidan ve ağaçlar, mevsimlik bitkiler ve çiçekler belirleniyor. Seçilen bitkiler parkın durumuna ve ihtiyacına göre yerleştiriliyor. Yapılan estetik peyzaj çalışması ile parklar son görünümüne kavuşuyor.

Yeni parklar geliyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'a yeni park ve yeşil alanlar kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Özellikle Atilla Mahallesi'nde Üçyol istinat duvarının yukarısında konumlanan Mübadele Parkı'na dikkat çeken Batur, "Atilla Mahallesi'nde çok güzel bir park yapıyoruz. Parkımızda özellikle Giritli hemşehrilerimizin çok beğeneceği ve anıları canlandıracak bir de Mübadele heykelimiz yer alacak" dedi.

Mübadele Parkı'nın yanı sıra, Mersinli Mahallesi 1578/1 Sokak'ta, iş merkezlerinin arasında bulunan bin 230 metrekarelik bir bölge yeşil alan ve park olarak değerlendirilecek. Park, özellikle o bölgedeki iş merkezlerinde çalışanların nefes alabileceği bir alan oluşturacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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