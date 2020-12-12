Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma

12.12.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:08
Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde yer alan palmiyeleri kırmızı böceğe karşı korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içinde yer alan palmiyeleri kırmızı böceğe karşı korumak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler düzenli ilaçlamanın yanı sıra zarar gören palmiyeler için enjeksiyon yöntemi ile tam koruma sağlıyor.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in sembolü palmiyelere gözü gibi bakıyor. 45 günlük aralıklarla İzmir'in gözbebeği palmiyeleri düzenli olarak ilaçlayan ekipler, "kırmızı böcek" başta olmak üzere zararlı böceklerle mücadele ediyor. Konak Belediyesi ekipleri, ilçe sınırları içinde palmiyelerin yoğun olarak bulunduğu Alsancak Sevgi Yolu, Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, Mehmet Ali Akman Parkı, Ali Rıza Akıncı Parkı, Zeytinlik Parkı ile Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda bulunan palmiyelerin, budama ve ilaçlama olmak üzere tüm bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Palmiyelerin böcekler tarafından istila edilmeden, hastalanmadan önce gerekli tüm tedbirleri almak için yoğun çaba gösteren Konak Belediyesi ekipleri, yapılan tüm çalışmalara karşın zarar gören palmiyeler için ayrı bir bakım programı ve şekli uyguluyor.

Kırmızı böceklere, enjeksiyonlu ilaçlama

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, palmiyelerin özellikle Phoenix türünde daha çok görülen "kırmızı böcek" ile yoğun mücadele ediyor. Palmiyelerin tepesinden giren kırmızı böceğin, ağacın gövdesine ilerleyerek larvalarını bırakması nedeniyle, böcekle daha etkin bir mücadele yöntemi olan enjeksiyonlu ilaçlama yapan ekipler, işlerini şansa bırakmıyor. Ağacın gövdesine takılan sonda ile ilaç enjekte edilerek ağaç gövdesine bırakılan larvaların yaşamasına fırsat verilmiyor. Öte yandan kırmızı böceğin girdiği tespit edilen palmiyelere bom kullanılarak tepeden ilaçlama da yapılıyor. Belediye ekipleri, kırmızı böceğin girdiği tespit edilen palmiyeleri, son larvanın yok olduğu güne kadar on beş günde bir aynı yöntemle ilaçlıyor. Konunun uzmanları tarafından mücadele edilmesi zor bir böcek türü olarak gösterilen kırmızı böceğe karşı koruma amaçlı ilaçlamaları aksatmayan Konak Belediyesine bağlı ekipler, 2020 yılı içinde elli beş palmiyenin kırmızı böcek sebepli kaybedildiği bilgisini verdi. - İZMİR

Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma
Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Konak'ta yapılandırmaya özel sistem
Konak'ta yapılandırmaya özel sistem
Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Çalılıklarda bulunan yavru köpekler koruma altına alındı
Koronasavar maske dünyaya ihraç ediliyor; Yüzde 99.9 koruma sağlıyor
Koronasavar maske dünyaya ihraç ediliyor; Yüzde 99.9 koruma sağlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akbağ Demet Özdemir Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Kylian Mbappe Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konak'ta palmiyelere enjeksiyonlu koruma - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:24:56. #1.14#
title