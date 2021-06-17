Konak'ta online ruhsat dönemi
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Konak'ta online ruhsat dönemi

Konak'ta online ruhsat dönemi
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi işyeri ruhsat, imar uygunluk ve mesafe uygunluk başvurularını dijitale taşıdı. Vatandaşların başvurularını belediyeye gitmeden, online yapabilecekleri uygulamayı İzmir'de ilk kez Konak Belediyesi hayata geçirdi.

Esnafa online başvuru kolaylığı

Konak Belediyesi, esnaf dostu hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek İşyeri Ruhsat Başvurusu ile İmar uygunluk ve Mesafe Uygunluk için yapılan başvuruları online hale getirdi. Pandemi şartları ve İzmir depreminden sonra belediyenin Basmane'deki hizmet binasının boşaltılması sonucu hizmet noktalarının değişmesi ile başta müracaatlar olmak üzere birçok alanda online hizmete geçen Konak Belediyesi, İzmir'de, işyeri ruhsat, imar uygunluk ve mesafe uygunluk başvurularını dijitale taşıyan ilk belediye oldu. İşlemlerin dijital ortama taşınması ile birlikte işyeri açmak isteyen vatandaşlar, başvurularını belediyeye gelmeden Konak Belediyesi resmi web sitesi www.konak.bel.tr adresi ve mobil uygulaması üzerinden online yapabilecek.

"Esnafımızın yanındayız"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandeminin en çok esnafı zorladığını ve çarklarının yeniden dönmeye başlaması gerektiğini ifade etti. Online başvuru dönemi ile birlikte esnafın belediyedeki işlemlerini hızla tamamlayarak işlerine güçlerine başlamaları için altyapıyı hazırladıklarını vurgulayan Başkan Batur, "Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve kentimizde de hayatı değiştirdi, dönüştürdü. Pandemi şartlarının ve modern yaşamın kaçınılmaz olarak hayatımıza dahil ettiği dijitalleşme ve yeniliklere Konak Belediyesi olarak hızla ayak uydurduk. Vatandaşımızın birebir belediyeye gelerek yaptıkları başvuruları dijitale geçirmek ve işlemleri hızlandırmak için gerekli altyapıyı kısa sürede tamamladık. Pandeminin başından beri, kısıtlamalardan en çok zarar gören kesim olan esnafımızın her zaman yanında yer aldığımızı zaten herkes biliyor. Esnaf kardeşlerimizin işyeri açmak için yapacakları ruhsat başvuruları ile mesafe uygunluk ve imar uygunluk başvurularını da online hale getirdik. Artık belediyeye gelmeden, hem web sitemizden hem mobil uygulamamızdan birkaç adımda başvurularını tamamlayabilecekler. Esnafımızın çarklarının dönmesi, pandeminin açtığı yaraların sarılmaya başlanması çok önemli. Pandemi nedeniyle zaten çok vakit kaybeden esnafımız, belediyedeki işlemlerini daha hızlı ve online yaparak bir an önce işlerine başlasın istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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