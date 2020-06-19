Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı

Konak Belediyesi meclisi, salgın önlemleriyle ara verdiği toplantılarının ilkini haziran ayı oturumu ile başlattı.

Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı
19.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:14

Konak Belediyesi meclisi, salgın önlemleriyle ara verdiği toplantılarının ilkini haziran ayı oturumu ile başlattı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın dört bir yanında projelerin hayata geçeceği bir döneme girdiklerinin sinyalini verdi.

Konak Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi salonunda gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönetimindeki toplantı, pandemi sürecinde verilen aradan sonra yapılan ilk olağan meclis toplantısı oldu. Toplantıya girişte ateş ölçümü yapılırken, maske kullanımı ve sosyal mesafeye göre oturma düzeni de ihmal edilmedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un konuşması ile başlayan oturumda, meclis encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

Meclis toplantısında parti grupları ve belediye bürokratlarının yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da hazır bulundu. Konak Belediye Başkanlığı görevinde bir yılı geride bırakan Abdül Batur, pandemi sonrası süreçte projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz bir yılda projelerimizi hazırladık, hayata geçme aşamasında yaşanan pandemi süreci ile ara verilen çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğiz. Daha verimli olacağımız, projelerimizi hayata geçireceğimiz bir süreç bizi bekliyor" dedi.

"Dayanışma içinde olacağız"

Konak Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında bir yıllık faaliyet raporu değerlendirildi. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, yeni encümen üyeleri ve komisyonlar da yapılan oylama ile belirlendi. Toplantıda pandemi sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bilgi içeren bir kitapçık da dağıtıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın önlemlerinin en yoğun uygulandığı dönemde Konak olarak uyumlu bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimler ellerinden gelen her katkıyı sundular. Bir taraftan devlet, bir taraftan yerel yönetimler dayanışma içinde çalışarak bu zor günleri atlatacağız" diye konuştu.

"İş yapmaya geldik"

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte önlemleri de elden bırakmayarak, Konak'ta yatırımları birer birer hayata geçirecekleri bir döneme girdiklerini vurgulayan Başkan Batur, "İş yapmaya geldik" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Konak'a iş yapmaya geldik. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz ve bu anlamda örnek oluyoruz. Bundan sonraki süreçte daha verimli, daha iyi projeler ortaya koyan bir belediye olacağız. Projelerini hayata geçiren bir Konak göreceğiz. Halkımızın içi rahat olsun. Belediyeyi aldığımız noktadan daha ileriye taşıyacağız. Halkın belediyesi olacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit...
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Leyla Güven Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Lara Sıla Emre Kınay Bülent Ersoy
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 13:06:08. #1.15#
title