Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı
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Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı

Konak Belediye Meclisi, salgın önlemleriyle ara verdiği toplantılarının ilkini haziran ayı oturumu ile başlattı. Başkan Batur, Konak'ın dört bir yanında projelerin hayata geçeceği bir döneme girdiklerinin sinyalini verdi.

Konak'ta normalleşme sürecindeki ilk meclis toplantısı yapıldı
19.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:46

Konak Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesi salonunda gerçekleşti. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönetimindeki toplantı, pandemi sürecinde verilen aradan sonra yapılan ilk olağan meclis toplantısı oldu. Toplantıya girişte ateş ölücümü yapılırken, maske kullanımı ve sosyal mesafeye göre oturma düzeni de ihmal edilmedi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un konuşması ile başlayan oturumda, Meclis encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı. Meclis toplantısında parti grupları ve belediye bürokratlarının yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da hazır bulundu. Konak Belediye Başkanlığı görevinde bir yılı geride bırakan Abdül Batur, pandemi sonrası süreçte projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz bir yılda projelerimizi hazırladık, hayata geçme aşamasında yaşanan pandemi süreci ile ara verilen çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğiz. Daha verimli olacağımız, projelerimizi hayata geçireceğimiz bir süreç bizi bekliyor" dedi.

"Dayanışma içinde olacağız"

Konak Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında bir yıllık faaliyet raporu değerlendirildi. 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edilirken, yeni encümen üyeleri ve komisyonlar da yapılan oylama ile belirlendi. Toplantıda pandemi sürecinde belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili detaylı bilgi içeren bir kitapçık da dağıtıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, salgın önlemlerinin en yoğun uygulandığı dönemde Konak olarak uyumlu bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, "Yerel yönetimler ellerinden gelen her katkıyı sundular. Bir taraftan devlet, bir taraftan yerel yönetimler dayanışma içinde çalışarak bu zor günleri atlatacağız" diye konuştu.

"İş yapmaya geldik"

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, önlemleri de elden bırakmayarak, Konak'ta yatırımları birer birer hayata geçirecekleri bir döneme girdiklerini vurgulayan Başkan Batur, "İş yapmaya geldik" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Konak'a iş yapmaya geldik. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla uyum içinde çalışıyoruz ve bu anlamda örnek oluyoruz. Bundan sonraki süreçte daha verimli, daha iyi projeler ortaya koyan bir belediye olacağız. Projelerini hayata geçiren bir Konak göreceğiz. Halkımızın içi rahat olsun. Belediyeyi aldığımız noktadan daha ileriye taşıyacağız. Halkın belediyesi olacağız."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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