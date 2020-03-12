Konak'ta Koronavirüs seferberliği Çin'de 12 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak ortaya çıkan ve Türkiye'de de ilk vakanın tespit edilmesiyle sağlık alanında adımların daha dikkatli atılmaya başlandığı bugünlerde Konak Belediyesi Koronavirüs hakkında halkı bilinçlendirme çalışması başlattı.

"EL SIKIŞMA, TOKALAŞMA" ROZETLERİ DAĞITILDI

Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4.284 olarak açıklanırken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vakanın tespit edildiği kamuoyuna duyuruldu. Hastalığın ülkemizde de görülmesiyle birlikte hastalığa karşı yerel ölçekte önlemler de daha yoğun olarak alınmaya başlandı. Konak Belediyesi, dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgınına yönelik bilinçlendirme kampanyası düzenledi. Hastalığa yol açan koronavirüse karşı alınabilecek önlemler kapsamında Konaklılara, üzerinde "El Sıkışma, Öpüşme" yazılı rozetler dağıtıldı. İlk olarak Konak Belediye Meclisi mart ayı oturumunda meclis üyelerine dağıtılan rozetler, Alsancak'ta düzenlenen etkinlikle Konaklılara, esnafa, iş veya gezi için Konak'ta bulunan vatandaşlara dağıtıldı. Konak Belediyesi'nin eğitimli personeli, bilinçlendirme amaçlı rozet dağıtımı sırasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsten korunmak için önerdiği "elleri sık sık yıkamak ve el temizleme jeli kullanmak, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunu mendille kapatmak, ellerin yüz bölgesiyle temasından kaçınmak, öksüren ve hapşıran kişilerden uzak durmak" gibi basit önlemler hakkında da bilgi verdi.

5 BİN 500 LİSE ÖĞRENCİSİ BİLGİLENDİRİLDİ

Konak Belediyesi, dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgınına yönelik bilinçlendirme kampanyası doğrultusunda ilçe sınırları içinde bulunan Liselerde bilgilendirme çalışması yaptı. Öncelikle Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktoru tarafından Koronovirüs nedir, nasıl bulaşır ve korunma yolları nelerdir başlıkları altında bilgilendirme konuşmasının ardından öğrencilere ve öğretmenlere"el sıkışma, öpüşme" yazılı rozetler dağıtıldı.Kurum doktoruna hastalık hakkında merak ettikleri soruları da sorma imkanı bulan öğrenciler, özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıktan korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Kaynak: Bültenler