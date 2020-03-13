Konak'ta Koronavirüs önlemleri üst seviyede
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Konak'ta Koronavirüs önlemleri üst seviyede

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Konak Belediyesi'nin tüm kültür, sanat etkinlikleri, müzeleri ve kursları 31 Mart tarihine kadar durduruldu.

13.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:13
Konak'ta Koronavirüs önlemleri üst seviyede

Konak Belediyesi, gündüz nüfusu bir buçuk milyona ulaşan İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta Koronavirüs önlemlerini arttırdı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin hazır bulunduğu toplantıda alınan kararları açıkladı. Başkan Batur, alınan önlemlerin 31 Mart tarihine kadar süreceğini, gelişmelere göre sürenin uzayabileceğini açıkladı.

Başkan Batur ve Konak belediyesi bürokratlarının katılımı ile gerçekleşen toplantı sonrası alınan kararlara göre; tüm kültür ve sanat, konser etkinlikleri belirlenen tarihe kadar durduruldu. Yine kültür müdürlüğü bünyesindeki kültür merkezlerindeki salon tahsisleri içinde iptal kararı çıktı.

Konak Belediyesi'ne bağlı müzeler kapatılırken, Kadın Aile Müdürlüğü'ne bağlı başta İleri Yaş Merkezi olmak üzere tüm semt merkezleri de kapatıldı. Yine spor müdürlüğü bünyesindeki kurslar da askıya alındı. Alınan kararların belediye şirketleri içinde geçerli olduğu vurgulandı.

Dezenfekte seferberliği

Halk sağlığı açısından toplu etkinlikleri iptal etme kararının yanı sıra başta belediye binaları olmak üzere dezenfekte seferberliği de başlatıldı.

Kurulan altı ayrı dezenfekte ekibi öncelikle halkın toplu olarak bulunduğu pazaryerleri ile nikah salonlarının da dezenfekte çalışmaları başlayacak. Ayrıca kültür merkezleri ve semt merkezleri ile diğer belediye birimleri 15 gün boyunca ekiplerce belirli periyodlarda dezenfekte edilerek hijyenik hale getirilecek. Ardından ekipler, ilçedeki okullar; muhtarlık ofisleri, cami, kilise, sinagog ve cemevleri; halkın yoğun kullandığı park ve açık alanlarda da dezenfekte çalışmaları yapacak.

Zabıta denetime başladı

Konak Belediyesi'nin zabıta ekipleri de esnafa yönelik hijyen denetimlerine de başladı. Tüm ilçede 15 gün boyunca yoğun bir şekilde denetimler sürecek. Ayrıca belediye tarafından bastırılan afişleri de esnafa dağıtan zabıta ekipleri hem vatandaşların hem de esnafın bilgilendirilmesini sağlayacak.

Batur: Önce toplum sağlığı

Toplum sağlığını önemsediklerini, Konak'ta sağlık ve hijyen ile ilgili çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan Batur şöyle konuştu:

"Alınan tedbirleri en üst seviyede tutuyoruz. İki haftadır belediye binalarımızda, özellikle de vatandaşın sirkülasyon halinde bulunduğu Mali Hizmetler, Numarataj, Sosyal İşler gibi birim ve müdürlüklerimizin katları öncelikli olmak üzere dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm katlarda, koridorlara el dezenfektanı yerleştirdik. Personelimiz 'el sıkışma, öpüşme' yazan yaka rozetleri taşıyarak bilinçlendirme kampanyamıza katkı sunuyor. Tüm bunlara ek olarak, önlem amaçlı, etkinliklerimizi erteleme kararı aldık. Kapalı ortamda, birçok insanın bir araya geldiği kültür etkinliklerimizi ve kurslarımızı bir süreliğine durdurduk. İlçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bir arada bulunduğu iç ve dış mekanlarda da dezenfekte çalışmalarımız düzenli olarak sürüyor. Şimdilik 31 Mart tarihine kadar etkinliklerimizi durdurma kararı aldık. Ancak gelişmelere göre bu süre uzayabilir."

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Kaynak: Bültenler

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