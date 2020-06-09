Konak'ta karga operasyonu Ferahlı Mahallesinde ağaçtaki ipe takılan karganın yardımına konak belediyesi parklar müdürlüğü ekipleri koştu.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ferahlı Mahallesi Kaynak Parkı'nda çim biçme ve bakım çalışmaları sırasında ağaca takılan kargayı fark ederek, karganın yardımına koştu. Rüzgarla savrularak ağaca takıldığı düşünülen bir ipe ayağı dolanan karganın acı içindeki sesini duyan belediye çalışanları, karganın çığlıklarına kayıtsız kalmadı. Budama için kullanılan merdivenli bom aracını, karganın bulunduğu ağaca yanaştıran ekipler, yaklaşık bir buçuk saat boyunca karganın kurtarılması için seferber oldu. Kargaya zarar vermemek ve ürkütmemek adına büyük dikkat ve çaba gösteren ekip, kargayı ayağına dolanan ipten kurtardı. Kurtarma sırasında herhangi bir zarar görmeyen karga, Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının güvenli ellerinde ağaçtan indirildi. Karganın bacağında ip kalıntısı veya yara olmamasının anlaşılmasıyla karga serbest bırakılarak, gökyüzüne doğru yeniden kanat açması sağlandı.

Kaynak: Bültenler