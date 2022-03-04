Konak'ta kadın için dev adım

CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın katılımıyla gerçekleşen açılışta Başkan Batur, "Konak Belediyesi kadın dostu bir belediye ve kadın dostu bir belediyenin başkanı olmak benim için onurdur" dedi. Nazlıaka da Başkan Batur'un çalıştayda dile getirdiği "Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, insanlık suçudur. Bu sorunu elbirliğiyle kaldıracağız" sözlerini hatırlatarak, "Bu sözün altına imzamı atıyorum. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Konak Belediyesi Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi, Karataş semtinde hizmete açıldı. Tarihi binasında hizmete başlayan merkezin açılış törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Kadın Kolları MYK Üyeleri, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğlullarından, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, Konak Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcilileri, sendika temsilcileri, kadın dernekleri temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Katılanların çoğunluğunu kadınların oluşturduğu açılışta Başkan Batur, "Konak Belediyesi kadın dostu bir belediye ve kadın dostu bir belediyenin başkanı olmak benim için onurdur. Kadın dostu bir belediye başkanı olarak sizlerin her zaman emrindeyiz" dedi.

Gelecek kuşaklara ışık tutsun diye

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sözlerine Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi açılışının kendileri için çok anlamlı olduğunu vurgulayarak başladı. Konak Belediyesi'nin iki ay önce düzenlediği "Kadına yönelik şiddete hayır" konulu Kadın Çalıştayı'nı hatırlatan Batur, kadın kuruluşlarının, STK'ların ve baroların katıldığı etkinliğin çok verimli geçtiğini belirterek, "İki gün süren bu çalıştayın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde en önemli maddelerden biri de kadına yönelik şiddetin nasıl doğduğunun, nereden çıktığının, nasıl oluştuğunun yani nedenlerinin, niçinlerinin araştırılması için bir merkez açılması ve bu konunun akademisyenlerle, bilim insanlarıyla araştırılmasıydı. Biz gelecek kuşaklara ışık tutmak için bu merkezi açıyoruz" diye konuştu.

"Kadın dostu bir belediyenin başkanı olmak onurdur"

Konak Belediyesi'nin kadın dostu bir belediye olduğunu söyleyen Batur, kadın dostu bir belediyenin başkanı olarak görev yapmanın da kendisi için bir onur olduğunu ifade etti. Konak Belediyesi'nde çalışan müdür ve personelin çoğunluğunun kadın olduğunu, ilçenin kadın muhtarlarıyla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Batur,"Birlikte çok güzel işler yapıyoruz, dayanışmayı en iyi noktaya getiriyoruz. Önümüzdeki süreç içinde de bunları en iyi şekilde değerlendireceğiz. En önemlisi de iktidarın değişmesi noktasında çok iyi çalışacağız. Sahadan hiç ayrılmadan, kapı kapı çalışacağız" dedi.

İstanbul Sözleşmesi geri gelecek

Artık ekonomik krizin insanları bunalttığı ve nefes alamaz hale getirdiği bu düzenin değişmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Batur, düzeni değiştirirken en önemli konulardan birinin de kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, "İşte bugün kadın cinayetleri diyoruz, kadına karşı şiddet diyoruz. Bunların karşısındaki İstanbul Sözleşmesi'ni bile bir gece yarısı yok ettiler. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi var; iktidarımızın ilk bir haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacağız. Bunun sözünü şimdiden hepimiz veriyoruz" dedi.

"Özellikle kadınlarımıza güveniyoruz"

Konuşması sık sık törene katılan coşkulu kalabalığın "Kadın, Yaşam, Özürlük" sloganıyla bölünen Başkan Batur, ülkede ekonomik krizin yanı sıra bir de savaş sendromunun yaşanmaya başladığına dikkat çekti. Savaşın da ekonomiye yansıyacağını ifade eden Başkan Batur, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz iktidara geliyoruz. Hepimizin buna inanması lazım. İnanırsak başarırız. İnanmak başarmanın yarısı. Sizlere çok güveniyoruz. Özellikle kadınlarımıza güveniyoruz. Kapı kapı gezeceklerine inanıyorum. Kadın dostu bir belediye başkanı olarak sizlerin her zaman emrindeyiz. Sizlerden gelecek her türlü projede, yapılacak etkinliklerde yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Semt merkezlerimizde sizlere hizmet etmek bizim için ayrı onur. Bu çalışmaları daha da geliştireceğiz ve sizlerin daha da rahat, daha güzel bir ortamda çalışmanızı sağlayacağız."

Nazlıaka: Başkan Abdül Batur'un sözünün altına imzamı atarım

CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın ve Sosyal

Politikalar Merkezi'nin açılışında olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söylediği konuşmasına "Sizlere Ankara'dan, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim" diyerek başladı. Nazlıaka, Konak Belediyesi'nin Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlediği Kadın Çalıştayı'nda Başkan Batur'un söylediği "Kadına yönelik şiddet sadece kadınların sorunu değildir. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı sorunudur, bir insanlık suçudur. Onun için bu sorunu elbirliği ile ortadan kaldıracağız" sözünü hatırlatarak, "Bu sözün altına imzamı atıyorum" dedi.

Atatürk Türkiye'sine yeniden ışık tutuyorlar

Elbirliği ile kadına yönelik şiddeti durduracaklarını belirten Nazlıaka, geçtiğimiz bir yılda Türkiye'de 497 kadının hayattan koparıldığını ve kadına şiddetin bir boyutunun da ekonomik şiddet olduğunu dile getirdi. Nazlıaka, sözlerine şöyle devam etti:

"İktidarın kadını eve kapatan politikalarının karşısında ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler inanılmaz güzel örnekler oluşturarak kadını hayatın içine katıyor. Kadını özgürleştiriyor. Birçok alanda kadının evin dışına çıkması, kendine alan açabilmesi, özgürleşmesi adına çok önemli hizmetleri topluma getiriyorlar. Mesleklerdeki cinsiyetçi kodları kırıp, kadın vatmanlar, kadın zabıtalar, kadın otobüs şoförleri istihdam ederek de yine çok örnek uygulamalarla ülkeye ışık tutuyorlar. Çağdaş, laik, demokratik Atatürk Türkiye'sine yeniden ışık tutuyorlar."

"Kadınların haklarını erkekler de savunacak"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili protokolü hatırlatan Nazlıaka,kadın istihdamı, kayıt dışı çalışma, kadınlarda sendikalaşma, eşitlik, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konuların iktidara gelindiğinde öncelikli konular olacağını dile getirdi.İlk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaya konulacağını vurgulayan Nazlıaka,Kadın Bakanlığı, 8 Mart'ın resmi tatil olması, iyi hal indirimlerinin sona erdirilmesi, çağdaş, laik bilimsel eğitim sistemi hedeflerini sıraladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un "Kadına Yönelik Şiddet bir insanlık suçudur, bunlarla hep birlikte mücadele etmemiz gerekir" sözlerini bir kez daha hatırlatan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, şöyle konuştu:

"Eşitlik de bir demokrasi sorunudur. Eşitliğin olmaması bir demokrasi suçudur. Eşitliği de kadın erkek hep bir arada getireceğiz. Nasıl kadınlar kendi hakları için sokaklara çıkıyorsa erkekler de kadın hakları için sokaklara çıkacak. Çünkü Konak gibi çağdaş bir yerde, Konak gibi ilerici bir kentte, burada yaşayan erkeklere ve tabii tüm Türkiye'de erkeklere yakışan budur. Bu anlamlı yolda, hepimiz eşit oluncaya kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz."

Kadınların yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak

Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi'nde Konaklı kadınların ve dezavantajlı grupların yaşadığı sıkıntıların çözümüne yönelik çalışmalar yapılacak, projeler yürütülecek. Konak Belediyesi'nin sosyal politikalarının daha sağlamlaştırılacağı bir hizmet birimi olarak da görev alacak merkezde, Konak'ın zengin kültür dokusundan kadınların katılacağı sözlü kültür ve sözlü tarih çalışmalarının yapılması da planlanıyor. Sivil toplum kuruluşlarının ve kadın çalışmalarında uzman akademisyenlerin de destek vereceği merkezin üzerinde duracağı ve önüne geçmek için çabalayacağı en önemli konulardan biri de kadına yönelik şiddet olacak.

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