Konak'ta iş makinesi yüklü tır alt geçitte sıkıştı
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Konak'ta iş makinesi yüklü tır alt geçitte sıkıştı

Konak'ta iş makinesi yüklü tır alt geçitte sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde iş makinesi yüklü tır, seyir halindeyken alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde iş makinesi yüklü tır, seyir halindeyken alt geçidin tavanına çarparak sıkıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile dorsenin lastiklerinin havası indirilerek sıkışan tır kurtarıldı.

Konak'tan Balçova yönüne doğru ilerleyen Ömer Karakaş idaresindeki 35 KG 6390 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi, Mustafa Kemal Bulvarı Konak Vapur İskelesi önündeki alt geçidin tavanına çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini aldı. Daha sonra dorsenin lastiklerinin havası indirilerek iş makinesinin sıkışan parçası çıkarıldı. Çalışmalar sırasında bir şeridin ulaşıma kapatılması sonucu trafikte kısa süreli bir yoğunluk oluştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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