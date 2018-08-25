Konak'ta İmar Barışı'na Danışman Desteği

Konak Belediyesi kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen ve 13 milyon taşınmazı ilgilendiren imar düzenlemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla Basmane'deki hizmet binası girişine danışma masası kurdu.

İzmir'de imar sorununun en yoğun yaşandığı ilçede vatandaşlar doğru bilgiyi almak amacıyla geldikleri belediyede en iyi şekilde karşılanıyor. Yaklaşık bir aydır imar düzenlemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirmek için kurulan imar masasından bugüne kadar yaklaşık bin 200 kişi faydalandı.

Merak ettiklerini soruyorlar

Kentin merkez ilçesi olmasına rağmen geçmiş yıllarda yapılan yanlışlıklar nedeniyle en çok gecekondulaşmanın yaşandığı yer olan Konak'ta vatandaşlar yapı raiç bedellerini öğrenmek ve İmar Barışı hakkında merak ettikleri konuları Basmane'deki hizmet binasının girişinde kurulan danışma masasındaki görevlilerden öğrenebiliyor. Bir ay önce başlayan hizmetten şimdiye kadar yaklaşık bin 200 kişi yararlandı. Başvuruların e-devlet üzerinden yapacak olan vatandaşlara konutlarının birim metrekare değeri üzerinden raic bedeli bilgisini veren yetkililer merak edilen soruları da yanıtlıyor. Ayrıca Yapı Kontrol, İmar ve Numarataj birimlerinden görevliler İmar Barışı'nın hangi binaları kapsadığı, yasanın ardından tapu alınabilir mi, hangi belgeler isteniyor, Yapı Kayıt Belgesi için ortalama ücret nasıl belirleniyor, bu ücret her yerde aynı mı, taksit uygulanıyor mu gibi merak edilen soruların da yanıtlarını da vererek, doğru bilgilendirme yapıyor.

Son başvuru 31 ekim

Konak Belediyesi'nin İmar Barışı Danışma Masası'na en çok Gültepe, Zafertepe, Toros, Kadriye ve Eşrefpaşa semtlerinden vatandaşlar başvuruyor. Başvuru süresinin dolmasına kısa bir süre kalmasına rağmen vatandaşların çoğunun imar barışı düzenlemesinin ne getirdiğinden habersiz olduğunu belirten yetkililer, vatandaşların zaman kaybetmeden işlemlerini yapmalarını önerdi. Vatandaşların e-Devlet üzerinden 'Yapı kayıt belgesi' almak için yapacağı başvuruların 31 Ekim'de sona ereceği belirtilirken, kayıt bedelleri 31 Aralık'a kadar Ziraat Bankası veya Halk Banka'sına ödenebilecek. Yasadan sadece 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan imarların sahipleri yararlanabileceğini belirten yetkililer, tüm işlemler bittikten sonra vatandaşlar yapı kayıt belgelerini arşivlenmesi için bir fotokopisini de belediye imar birimine alındığını söyledi. - İZMİR