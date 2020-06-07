Konak'ta halk sağlığına 4 milyon TL
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konak'ta halk sağlığına 4 milyon TL

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 8 bine yakın gıda kolisi ulaştıran belediye, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı.

Konak'ta halk sağlığına 4 milyon TL
07.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:37

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta, 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 8 bine yakın gıda kolisi ulaştıran belediye, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının tespit edilmesinin ardından hızla harekete geçen Konak Belediyesi, alarm halinde tuttuğu tüm birimlerle Konak'ı normalleşme sürecine taşıdı. Başta zabıta, temizlik, sağlık, sosyal yardım işleri müdürlükleri olmak üzere tüm birimlerin seferberlik halinde çalıştığı süreci yöneten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da sık sık sahaya çıkarak ekipleri yalnız bırakmadı.

Konaklılara 450 bin adet maske, 21 bin 472 eldiven, 21 bin 500 litre dezenfektan dağıtan, zor durumda kalan vatandaşlara 7 bini aşkın gıda kolisi ulaştıran Konak Belediyesi, salgınla mücadeleye 4 milyon TL harcadı.

Kentin köşe bucak dezenfekte edildiği, özellikle yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, esnafa tam desteğin sunulduğu sürece vatandaşlar tam not verdi. İzmir'de korona virüsü dönemi çalışmalarıyla ilgili olarak, özel bir şirket tarafından yapılan araştırma, Konaklıların alınan önlemlerden ve yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyduğunu ortaya koyarken, Başkan Batur, salgın sürecinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

"Var gücümüzle çalışıyoruz"

Sürecin büyük bir titizlikle takip edildiğini vurgulayan Başkan Batur, "Belediyelerin üzerine düşen en önemli görevler, dezenfeksiyon çalışmaları, evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile işleri kaybeden, gelirleri önemli ölçüde düşen vatandaşlara destek olmaktı. Biz de bu öncelikle hiç durmadan çalıştık. Konak'ta hizmetleri aksatmadan, hemşehrilerimizle, esnafımızla omuz omuza bu sürece geldik. Tüm yatırımlarımızı askıya alarak, halkın sağlığına ağırlık verdiğimiz bu dönemde, bugüne kadar 4 milyon TL harcadık; ancak biliyoruz ki, henüz hiçbir şey bitmedi. Alarm durumumuz, seferberlik halimiz sürüyor. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Özlediğimiz normale dönebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Çeşitli nedenlerle 1 milyon insan geliyor"

Merkez ilçe Konak'ın yerleşik nüfusunun her gün 1 milyon arttığına dikkat çeken Batur, "Konak'ın özel bir durumu var; İlçemize her gün çalışmak, alışveriş yapmak gibi çeşitli nedenlerle 1 milyon insan geliyor. Normalleşme süreciyle bu akış da tekrar başlamış oldu. İlçemizde işleri daha da sıkı tutmamız gerekiyor. Bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimden yeni normal olarak açıklanan kurallara yani maske kullanımına, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi.

"Hizmette yarıştık"

Batur konuşmasında, salgın sürecinde büyük bir özveriyle çalışan tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Belediye personelimiz bu süreçte büyük bir özveriyle ve hatta kendilerini tehlikeye atacak şekilde çalıştı. Sağlık çalışanlarımız cephede savaştı ama onların ardından sahada en çok belediye çalışanları vardı. Biz çalışma anlamında yarışır halde vatandaşlarımıza hizmet götürdük. Tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı Haber
Eski Yunan Başbakan'dan yıllar sonra gelen Erdoğan itirafı! Halefine sert çıktı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı Haber
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, kazancı 1 milyar doları geçen tarihteki ilk futbolcu oldu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
Ölüm oranı koronadan 3 kat fazla! Bir kentimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları gün geçtikçe artıyor
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Şeyma Subaşı Rafet El Roman
Spor Mete Gazoz Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Libya İntihar Haziran
Şu an buradasınız: Konak'ta halk sağlığına 4 milyon TL - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 13:37:46. #1.14#
title