Konak'ta hafriyat kamyonu devrildi
23.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:41
İzmir'in Konak ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi.
İzmir'in Konak ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi.
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak yönüne giden Sinan Toptan'ın (48) kullandığı 45 YA 5851 plakalı kamyon, Karataş kavşağında refüj üzerindeki trafik yönlendirme levhalarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü Toptan, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz