Konak'ta esnafa destek devam edecek
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Konak'ta esnafa destek devam edecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe'de şoför esnafıyla bir araya gelerek, şoförlerin yaşadığı sıkıntıları dinledi.

Konak'ta esnafa destek devam edecek
25.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:18

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe'de şoför esnafıyla bir araya gelerek, şoförlerin yaşadığı sıkıntıları dinledi. Pandemi sürecinde gıda kolisi, araçların ve durakların dezenfeksiyonu ve Ramazan ayında iftar menüsü gibi desteklerle esnafın yanında yer aldıklarını ifade eden Batur, desteğin süreceğini söyledi.

Konak ilçesindeki Gültepe'de esnaf odalarını ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de esnafın yanında olacaklarının sözünü verdi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Toğul, Gültepe Otobüs ve Şoförler Odası Başkanı Mesut Balkan ile bir araya gelerek şoför esnafının sorunlarını birinci elden dinleyen Başkan Batur, Gültepe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Koreli'den de esnafın durumu ile ilgili bilgi aldı. Yeni süreçte, virüsle mücadelenin sürdüğünün de unutulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Batur, özellikle araçların dezenfeksiyonu konusunda destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ziyareti sırasında araçları dezenfekte eden belediye ekiplerini de denetleyen Batur, odaya kayıtlı servis ve taksilerin belediye ekipleri tarafından periyodik olarak dezenfekte edileceğini söyledi. Esnafın işlerinin düzelmesiyle ülke ekonomisinin çarklarının döneceğini ifade eden Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği bir küresel felaket olan Covid-19 salgını, beraberinde bir de ekonomik kriz getirdi. Esnaf kepenkleri indirmek, kontak kapatmak zorunda kaldı. Bu dönemde esnafımızı bir an olsun yalnız bırakmamaya çalıştık. Esnaf birliğimiz ve odalarımızla sürekli iletişim halindeydik. Esnaf Masamız hep açıktı. Çarkların dönmesi için esnafın ayağa kalkması, iş yapması gerekiyor. Bize düşen görev destek olmak, esnaf kardeşlerimizin yanında yer almak. Pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de yanınızdayız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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