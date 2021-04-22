Konak'ta dezenfeksiyon atağı

Koronavirüs ile mücadelenin ilk gününden itibaren dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdüren Konak Belediyesi, hastalığın tırmanışa geçtiği bugünlerde temposunu artırdı.

Konak Belediyesi, gündüz nüfusu bir buçuk milyona ulaşan İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta Koronavirüs önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Özellikle vaka sayılarının giderek arttığı bugünlerde yürüttüğü dezenfeksiyon çalışmalarını daha da arttıran Konak Belediyesi, ilçeyi adım adım dezenfekte ediyor. Cadde, sokak, kurum, kuruluş ile taksi ve dolmuş gibi temasın yoğun yaşandığı noktaların dezenfeksiyonunda çalışmalar ikiye katlandı.

Adım adım dezenfeksiyon

Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırları içinde bulunan 112 Mahalle Muhtarlığına bağlı cadde ve sokaklarında yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaparken, işyerlerine yönelik olarak yürüttükleri çalışmaları aksatmadan sürdürüyor.

Konak Belediyesi hizmet binaları başta olmak üzere Mahalle Muhtarlık Binaları, Semt ve Kültür Merkezleri, Kamu Kurumları Birimleri, Hastane, Sağlık Ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, Okullar, Emniyet Birimleri, Polis Merkezleri, Televizyon, Gazete ve Dergi Binaları, Siyasi Parti Merkez Binaları ve Birimleri ile Dernekler, Noter, Meslek Odaları ve Bankalar olmak üzere 679 noktada periyodik olarak dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarının dışında yer alan işyerlerine yönelik olarak da hareket eden Konak Belediyesi ekipleri bu kapsamda; 83 eczane, 222 kuaför, berber ve güzellik salonu, 124 kafe ve restoran, 27 taksi durağı, ile tıbbi malzeme satış ofisi-sağlık malzemeleri satış ofisi, oteller, sürücü kursları, kitapevi ve oyun salonları olmak üzere 990 işyerini dezenfekte edildi.

Bunun yanında, cami, cem evi, kilise ve sinagoglarda da belirli bir program dahilinde Konak Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından çalışma yürütülerek bu kapsamda 153 adet ibadethane dezenfekte edildi.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmış olan 832 adet bina da Konak Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Toplamda 2654 noktada adım adım dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Konak Belediyesi, artan Covid-19 vaka artışlarına karşı çalışmalarını iki katına çıkararak salgınla mücadele halk sağlığını önceleyen tedbirleri elden bırakmıyor.

Kaynak: Bültenler