Konak'ta dayanışmayı birlikte büyütelim

Konak Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek, çocuklara bayramlık giysi ulaştırmak için iki ayrı kampanya başlattı.

Konak'ta yüzleri güldürecek kampanyalar, hayırsever vatandaşların desteğiyle büyüyecek.

Konak Belediyesi, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu tüm ilçeye yayarak dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürecek iki kampanya başlattı. "Paylaşmak Güzeldir" kampanyasıyla ihtiyaç sahibi her eve sıcak yemek ulaştırılırken, "Bir Bayramlık Bir Mutluluk" kampanyasıyla da çocuklara bayramlık giysi hediye edilecek. Her iki kampanyaya hayırsever vatandaşlar da destek olabilecek.

İftar sofralarına sıcak yemek

Geleneksel ramazan sofralarını pandemi nedeniyle kuramayan Konak Belediyesi, iftar yemeklerini dar gelirli ailelerin evlerine ulaştırmak için düğmeye bastı. "Paylaşmak Güzeldir" adı verilen kampanya kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek servisi yapılmaya başlandı. Ramazanın ilk gününde 500 aile, evlerine ulaştırılan sıcak yemeklerle iftar sofrasını kurdu.

Belediyenin aşevinde, usta aşçılar tarafından titizlikle ve hijyene uyularak pişirilen yemekler, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere sefertaslarıyla götürülüyor. Her gün değişen mönülerde 3 çeşit yemek yer alıyor. Dileyen hayırsever vatandaşlar ise gıda kolisi ve gıda malzemeleri bağışıyla kampanyaya katılabilecek. Bağışlanan malzemeler yemek yapımında kullanılacak ve hazırlanan sefertasları Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak. Konak Belediyesi, hayırsever vatandaşların desteğiyle daha çok sofraya sıcak yemek götürmeyi hedefliyor.

Çocuklara bayramlık sevinci

Konak Belediyesi'nin "Bir Bayramlık Bir Mutluluk" adı verilen ikinci kampanyası ise Konaklı çocukların yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında 1500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek. Konak Belediyesi bu kampanyasını da hayırseverlerin desteğiyle büyütmek ve daha çok çocuğa bayramlık ulaştırmak istiyor.

Kaynak: Bültenler