Konak'ta dayanışmaya destek büyüyor
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Konak'ta dayanışmaya destek büyüyor

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un 16 Temmuz'da duyurduğu "Askıda Kurban" kampanyasına destek yağdı.

Konak'ta dayanışmaya destek büyüyor
29.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:46

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un 16 Temmuz'da duyurduğu "Askıda Kurban" kampanyasına destek yağdı. Kampanyaya 12 günde 600 kilo kurban eti bağışı yapıldı.

Salgın döneminde dara düşen vatandaşların bakkallara olan borçlarının ödenmesi için hayırsever vatandaşları harekete geçiren Konak Belediyesi'nin 'Kurban Bayramında her eve et girsin' hedefiyle başlattığı "Askıda Kurban" kampanyası da büyük ilgi gördü. 16 Temmuz'da duyurulan kampanyaya hayırseverlerden destek yağdı.

Salgının ilk günlerinde başlattığı 'Veresiye defterlerini kapatalım' kampanyasıyla hem vatandaşların hem de esnafın yaralarını saran Konak Belediyesi, Kurban Bayramında da dara düşen Konaklıların yanında olacak. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un 'Bu bayram her sofrada et olsun', diyerek başlattığı "Askıda Kurban" kampanyasına hayırsever vatandaşlardan destek geldi. Başkan Batur'un çağrısını yanıtsız bırakmayan hayırseverler kampanyaya destek olmaya başladı. 16 Temmuz'da duyurulan kampanyaya 12 günde 600 kilo kurban eti bağışında bulunuldu.

"Örnek bir dayanışma sergiliyoruz"

Salgın döneminde hem bakkal borçlarının kapatılmasında hem de ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolilerinin ulaştırılmasında hayırseverlerin desteğinin büyük olduğunu söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu görmüştük. Şimdi 'Askıda Kurban' kampanyamızda da örnek bir dayanışma sergiliyoruz. Kurban Bayramında 2 ton eti hayırseverlerimizden alıp ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Ben sayının daha da artacağına, hayırsever vatandaşlarımızın daha çok destek vereceğine eminim. Bir kez daha çağrı yapmak isterim: Gelin, bize destek olun, bu bayram her sofrada et olsun" diye konuştu.

Vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Başkan Batur, "Ben öncelikle sağlık diliyorum. Malum salgın süreci henüz bitmedi. Tedbirli olmalıyız. Bu bayram ziyaretler de olacak. Bu ziyaretleri kısa tutalım ve özellikle sosyal mesafe ve maske olmak üzere salgın dönemi kurallarına uyalım. Sonraki bayramları görmek için sağlığımıza dikkat edelim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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