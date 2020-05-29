Konak'ta dayanışma halkasına yenisi eklendi
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Konak'ta dayanışma halkasına yenisi eklendi

Konak Belediyesi, bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatmaya yönelik kampanyasının bir benzerini de eczanelere borcu olan dar gelirli vatandaşlar için başlattı.

Konak'ta dayanışma halkasına yenisi eklendi
29.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:49

Konak Belediyesi, bakkalların veresiye defterlerindeki borçları kapatmaya yönelik kampanyasının bir benzerini de eczanelere borcu olan dar gelirli vatandaşlar için başlattı. Kampanya kapsamında ilk ödeme gerçekleşti.

Konak Belediyesi, salgın nedeniyle hem sağlık hem de ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşa nefes olmaya devam ediyor. Konak Belediyesinin yaptığı dayanışma çağrısının ardından bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçların silinmesi ile başlayan dayanışma halkasına bir yenisi daha eklendi. Salgın nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan, aynı zamanda sağlık sorunlarıyla da mücadele eden vatandaşlar, eczanelere borçlanmaya başladı. Bunun üzerine İzmir Eczacı Odası ile işbirliği içinde harekete geçen Konak Belediyesi, daha önce bakkallardaki veresiye defterlerini kapatmaya yönelik yaptığı çağrıyı bu kez eczanelerdeki borçların kapatılması için yaptı. Kampanya kapsamında ilk ödeme Ballıkuyu bölgesindeki bir eczanede gerçekleşti. 17 vatandaşın eczaneye olan veresiye borcu kampanya kapsamında kapatıldı.

"Sağlık şakaya gelmez"

Eczanelerde yapılan alışverişin keyfi değil zorunlu bir alışveriş olduğunu, konunun öznesinin sağlık olması sebebiyle ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur şöyle konuştu: "Sağlık şakaya gelmez ve ihmal edilemez bir konu. Ancak ilaçlar da ucuz bir kalem oluşturmuyor. Özellikle dar gelirli bölgelerde vatandaşlarımızın eczanelere borcu var. Vatandaşlarımızın bu sıkıntısını aşma noktasında, İzmir Eczacı Odası ile işbirliği yaptık. Buradan hayırseverlerimize çağrı yapıyoruz. Gelen bağışların, borçları birer birer sileceğini umuyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçiyoruz. Konak'ta bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçlar, hayırseverlerin desteğiyle nasıl günden güne azalıyorsa, aynı şekilde vatandaşın eczanelere olan borcu da azalacak. Bizler de bu dayanışmada köprü olmaktan onur duyacağız." Dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Konak'ta birbiri ardına eklenen kampanyalar ile ihtiyaçlı vatandaşların zor günleri birlikte aşılıyor. Dar gelirli vatandaşların eczanelere olan borçlarının ödemesine yönelik kampanyaya destek olarak dayanışmayı güçlendirmek isteyen hayırseverler 484 49 18 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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