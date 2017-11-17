Konak'ta Çöp Evlere Anından Müdahale

İzmir'de günde 650 ton ile en fazla çöpü toplayan ilçe belediye olan Konak Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını korumak içinde gelen talep ve şikayetler üzerine tespit edilen çöp evleri anında temizliyor.



İzmir'de günde 650 ton ile en fazla çöpü toplayan ilçe belediye olan Konak Belediyesi, aynı zamanda çöp ve moloz yığınlarıyla dolu olan yapıları da bir bir temizliyor. Zabıta ekiplerinin destek verdiği temizlik çalışmaları kapsamında son olarak Anadolu Mahallesi 2431 Sokak'ta çöp eve dönüşen metruk bir binayı pislik ve moloz yığınından kurtardı. Uzun zamandır boş durduğu için kimliği belirsiz kişiler tarafından mesken haline getirilen bina, temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin saatler süren uğraşları sonucu temizlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar sonunda bina içinde biriken ve çevreye pis kokular yayan çöpler boşaltıldı. Çöp evden çok sayıda eski ev eşyası, giysi, pet şişe, teneke kutu, kağıt ve boş içki şişesi çıkarıldı. Evden çıkan atıklar görevliler tarafından kamyonlara yüklenerek, bertaraf edilmek üzere götürüldü. Boşaltılan çöp ev ilaçlanarak, dezenfekte edildi.



Yaydığı kötü kokunun yanı sıra biriken çöpler nedeniyle böcek ve fare oluşumuna neden olan metruk bina yüzünden mahalle sakinleri korku dolu günler yaşıyordu. Kimsenin oturmadığı evin uzun zamandır kimliği belirsiz kişiler tarafından mesken haline getirildiğini belirten vatandaşlar, zamanla biriken çöplerin etrafa kötü kokular yaydığını söyledi. Çöp ev haline dönen bina yüzünden evlerinde oturamaz hale geldiklerini belirten mahalleli, Konak Belediyesi sayesinde sorunun ortadan kaldırıldığını dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Konak Belediyesi yetkilileri de gelen her şikayeti dikkate aldıklarını belirterek, vatandaşlardan gördükleri çöp evleri ihbar etmelerini istedi. - İZMİR