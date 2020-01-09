Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı
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Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı

İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüslerinin dönüş olarak kullandığı yola giren cıvata yüklü kamyon, viyadüğün altında sıkıştı.

09.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:48
Konak'ta cıvata yüklü kamyon, viyadüğe sıkıştı

'in ilçesinde belediye otobüslerinin dönüş olarak kullandığı yola giren cıvata yüklü kamyon, viyadüğün altında sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Şahin A. idaresindeki 35 HEA 58 plakalı cıvata yüklü kamyon, Şehitler Caddesi'nde sadece belediye otobüslerinin giriş yapabildiği yola girdi.

Virajı alamayan kamyon, 3.30 metre yükseklik sınırı olan viyadüğün altında sıkıştı. Kamyon, olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkarıldı.

Sıkışan kamyon nedeniyle, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA
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