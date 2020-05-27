Konak'ta camiler ibadete hazır
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Konak'ta camiler ibadete hazır

Konak'ta camiler ibadete hazır Konak Belediyesi, camilerin yeniden ibadete açılacağı 29 Mayıs tarihi öncesinde ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı.

27.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:29

Konak'ta camiler ibadete hazır

İZMİR - Konak Belediyesi, camilerin yeniden ibadete açılacağı 29 Mayıs tarihi öncesinde ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını tamamladı.

Tüm Türkiye'de camiler, 29 Mayıs'ta kılınacak cuma namazı ile kontrollü bir şekilde ibadete açılırken, Konak Belediyesi de ilçedeki camileri ibadete hazır hale getirdi. Yeniden ibadete açılacak camilerde cemaatin ibadetini gerçekleştirebilmesi için ilçedeki camilerde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları tamamlandı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre cuma namazlarının sadece avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde kılınacağının belirtilmesi üzerine, avlusu olan 61 adet camiye öncelik verildi. Cuma namazının kılınacağı cami avluları özel malzemelerle yıkanırken, camilerin içi de dezenfekte edildi.

Sosyal mesafe ve hijyene dikkat

Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirirken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunan Konak Belediye başkanı Abdül Batur, "Camilerimiz bizim için kutsaldır. Vatandaşımızın ibadetlerini camilerde yapabilmeleri için dezenfekte çalışmalarımız sürekli olarak sürecek. Bu süreçte hem vatandaşlarımıza hem de bizlere düşen görevler var. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ne kadar dikkat edersek, hem kendimizi hem de çevremizi o kadar korumuş oluruz. Bizler de cemaatin ibadetini gönül rahatlığıyla yapabilmesi için camilerimizi dezenfekte ettik, temizledik ve ibadete hazırladık" dedi.

Konak'ta camiler ibadete hazır

Kaynak: İHA

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