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Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği

SÜPER Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçla yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek Konak Belediyesi'nden geldi.

09.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:41
Konak'ta Batur'dan Göztepe'ye bayrak desteği

SÜPER Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı maçla yeni stadı Gürsel Aksel ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak Göztepe'nin başlattığı bayrak asma kampanyasına en büyük destek 'nden geldi. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk stadının heyecanına Konak Belediyesi de ortak oldu. Göztepe Başkan Mehmet Sepil'in kulüp binasına Göztepe bayrağı asması ve bayrak asma çağrısıyla taraftarlar arasında başlayan kampanyaya Konak Belediyesi de Mithatpaşa Caddesi üzerine astığı dev bayraklarla destek verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un talimatıyla asılan bayraklar, açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı'nın yolu üzerine ve stat girişine yerleştirildi. Taraftarın da büyük ilgi ve beğeniyle karşıladığı dev bayraklar, sarı-kırmızılı kulübün semti Göztepe semalarında dalgalanmaya başladı. Başkan Sepil'in, "Eve Dönüyoruz" sloganına ithafen Konak Belediyesi'nin astığı bayraklarda da, "Evine Hoş Geldin" yazısı yer aldı. Dev bayraklara ek olarak kulübün kuruluş yılına ve tarihine vurgu yaparak 1925 adet el bayrağı da Göztepe esnafına dağıtılacak.


Kaynak: DHA
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