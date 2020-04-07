Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor
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Konak Belediyesi, Güncel

Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor

Konak Belediyesi'nin Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yüz koruyucu siperlik üretimi başladı.

07.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:00
Konak'ta atölyeler virüse karşı siperlik üretiyor

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün üretim merkezi Kadifekale'deki atölyelerinde, salgın günlerinde ihtiyaç duyulan yüz koruma siperliği yapımına başlandı.

Özellikle hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve insanların yakın temasta çalışmak zorunda kaldıkları durumlarda hayati önem taşıyan yüz koruyucu siperlikler, belediye işçilerinin hünerli ellerinde şekilleniyor. Standartlara uygun ölçü ve kaliteli malzeme kullanılarak oluşturulan siperliklerden ilk etapta bin 250 adet üretilmesi planlanıyor. Tanesi 3 lira 50 kuruşa mal edilen yüz koruyucu siperlikler, öncelikle Konak Belediyesi personelinin kullanımına sunulacak. Sonraki aşamada ise talepler dikkate alınarak hastane, sağlık kuruluşları ve belirlenen merkezlere dağıtılması düşünülüyor. Öte yandan Konak Belediyesi 1.Kadriye Semt Merkezi'nde de maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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