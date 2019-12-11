Konak'ta Atık ilaç projesinde büyük başarı

11.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:26

Konak Belediyesi'nin Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası işbirliğiyle geçtiğimiz temmuz ayında hayata geçirdiği atık ilaç toplama projesinde 1 ton olarak belirlenen yıllık hedef, 6 ayda aşıldı. Konak'ta hizmet veren, ÇEKOOP üyesi 90 eczaneye yerleştirilen kutulardan, 6 ayda 1 ton 420 kg atık ilaç toplandı.

Başkan Batur'dan teşekkür

Projede yakalanan başarıyı hem halk sağlığı hem çevre adına büyük bir adım olarak değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmaya destek veren eczacılar ile vatandaşlara teşekkür etti. Batur, "Atık ilacın çöp olmadığını, hem halk sağlığına hem de doğaya zarar verdiğini sürekli vurguluyoruz. Bu projemize verilen destek, yarınlarımızın korunması adına çok önemli" dedi. Projenin kısa vadeli olarak belirlenmediğine, sürekli olarak devam edeceğine dikkat çeken Batur, "Türkiye'de ilk kez uyguladığımız projemize sunulan desteğin, ilaçları çöpe atmadan toplama kutularına bırakan hemşehrilerimizin sayısının daha da artacağına inanıyor ve umuyorum ki, projemiz önce İzmir'e ardından tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Bu konuda üstümüze düşen ne varsa yapmaya da hazırız" diye konuştu.

İmhaya gidiyor

Kampanya kapsamında projeye destek veren eczanelere 120 litre kapasiteli atık ilaç toplama kutuları yerleştiriliyor. Sarı renkli bu kutular dolduğunda ilaçlar Konak Belediyesi tarafından toplanarak, atık toplama merkezine götürülüyor. Atık ilaçlar, anlaşma yapılan lisanslı yakma tesislerinde imha edilecek.

Kapsamı genişledi

Öte yandan Konak Belediyesi, projenin kapsamını da genişletti. Eczanelerin yanı sıra projeye dahil olmak isteyen sağlık merkezleri de, Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne başvuruda bulanarak, atık ilaç kumbaralarından edinebilecek.

Kaynak: Bültenler