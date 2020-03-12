Konak'ta atık banklar hizmete girdi Konak Belediyesi'nin Mensan Geri Dönüşüm işbirliğiyle, ilçede pilot bölge olarak seçilen 5 ayrı mahallede kurduğu atık toplama üniteleri hizmete açıldı.

"Atık Bank" olarak isimlendiren üniteleri, düzenlediği basın toplantısında Konaklıların hizmetine sunan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çevreye duyarlılığın bir belediyenin en büyük sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Konak Belediyesi'nde de bu bilinçle hareket ediyoruz. Daha önce evlerde biriken ilaçları çöpe atılmadan toplayarak imha etmek ve elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırmak için iki ayrı çalışma başlatmıştık. Bu iki projemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ve şimdi Konak için büyük bir adım daha attık: İzmir'de geri dönüşümde bir ilk olan projemizi hayata geçirerek,Konak'ta "Atık Bank" dönemi başlattık" diye konuştu.

Kadınlara seslendi

Konaklıların evlerinde biriken ambalaj atıklarını ayrıştırarak Atık Bank'lara teslim edebileceğini söyleyen Batur, vatandaşlara seslenerek, "Herkesin gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum. Atık Bank'ların başarısı en başta Konaklı kadın hemşehrilerime bağlı. Onlar yaptıkları her işte başarılı. Bu projede de bize destek olacaklarına, bu sorumluluğu bizimle paylaşacaklarına inanıyorum. Lütfen atıklarınızı evlerinizde ayrı ayrı poşetlerde biriktirin ve sonra merkezlerimize getirerek geri dönüşüme kazandırın. Bu hepimizin ilçemize, şehrimize, ülkemize, yarınlarımıza, yarınlarımızı bırakacağımız çocuklarımıza, gençlerimize borcumuz" dedi.

Atığı getir, para puanı al

Peki, Konak'ta yeni sistem nasıl işleyecek?

Konak Belediyesi'nin kentin beş aynı noktasına yerleştirdiği Atık Bank'larda kâğıt, plastik, metal, cam ve kompozit bölmeleri bulunuyor. Vatandaşlar, evlerinde ayrıştırarak biriktirdikleri ambalaj atıklarını, mesai saatleri içinde hizmet sunan Atık Bank'lara teslim edebilecek. Bu atıklar, görevliler tarafından tartılarak alınacak.

İzmir Doğa Kart'la kazan

Sistem Konaklıların hayatına İzmir Doğa Kart'ı da getiriyor. Vatandaş Atık Bank'a ilk kez gittiğinde adına İzmir Doğa Kart tanımlanacak. Verilen atıkların karşılığında bu kartlara para puanlar yüklenecek.

Her İzmir Doğa Kart'ta bir barkod numarası ve QR kodu olacak. Kişi isterse cep telefonundan, isterse Atık Bank'lara giderek, ne kadar atık getirdiğini ve karşılığında kartında ne kadar para puan yüklendiğini görebilecek.

Puanlar nasıl kullanılacak?

Para puanlar, Atık Bank görevlileri tarafından İzmirim Kart'lara yüklenebilecek ve ulaşımda değerlendirilebilecek. Bu puanlar Konak'taki anlaşmalı marketlerde alışveriş için de kullanılabilecek. İsteyen vatandaş, kazandığı puanlarla Türk Kızılay'ı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Ege Orman Vakfı'na bağış yapabilecek.

Atık Bank'lar nerelerde?

Atık Bank'lar Konak'ta Kahramanlar Mahallesi, Kahramanlar Pazaryeri; Muratreis Mahallesi, Hatay Kapalı Pazaryeri; Ulubatlı Mahallesi, Toros Pazaryeri; Mehmet Ali Akman Mahallesi, Teğmen Ali Rıza Akıncı Parkı; Kılıçreis Mahallesi, İhsan Alyanak Parkı'nda bulunuyor. Başkan Batur, merkezlerin sayısını vatandaşların daha kolay erişim sağlayacağı şekilde artırmayı planlıyor.

Atıklara ne olacak?

Atıklar, her günün sonunda düzenli olarak anlaşmalı firmanın özel araçlarıyla Atık Bank'lardan toplanarak, atık ayrıştırma tesisine götürülecek. Ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılacak.

Kaynak: Bültenler