Konak'ta Atık Bank dönemi başlıyor Konak Belediyesi çevre koruma ve geri dönüşümde devrim niteliğinde bir proje başlatıyor. İlçede belli noktalara yerleştirilecek atık toplama ve ayrıştırma üniteleri "Atık Bank"lar hizmete giriyor.

Çevre dostu uygulamaları ile dikkat çeken Konak Belediyesi, yeni bir atık toplama sistemini Konaklıların hizmetine sunacak.Kağıt, plastik, metal, cam ve kompozit bölmeleri bulunan Atık Banklar ile Konak'ta atıkların çevreye verdiği zarar minimuma indirilecek. Konaklıları atıklarını ayrıştırarak atmaları için teşvik etmek amacıyla ambalaj atıklarını Atık Banklara getirenlere bir de "İzmir Doğa Kart" verilecek. İzmir Doğa Kart sahibi Konaklıların her ambalaj atığı teslimatında kartlarına puan yüklenecek. Bu sayede hem Konaklılar hem de doğa kazanacak.

Atık Bank tanıtılacak

Yeni atık toplama sistemiyle ilgili tüm detaylar, düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklanacak. Atık Bank tanıtım toplantısı Mehmet Ali Akman Semt Merkezi'nde 12 Mart Perşembe günü saat 09.30'da yapılacak.

Kaynak: Bültenler