Konak'ta aşure bereketi paylaşıldı
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Konak'ta aşure bereketi paylaşıldı

Konak'ta aşure bereketi paylaşıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediyesi'nin Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği aşure dağıtımında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kazanın başına geçerek bereket aşını Konaklılara kendisi ikram etti.

Konak Belediyesi, Muharrem ayı sebebiyle şehrin en işlek noktalarından olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ile Kemeraltı Çarşısı'nda aşure ikramı gerçekleştirdi. Dayanışma, paylaşım ve bereketin simgesi aşureyi Konaklılara kendi elleriyle ikram eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Bereket aşının paylaşıldığı aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dayanışma ve paylaşım vurgusu

Aşure ikramını kendi elleriyle yapan Başkan Batur, pandemi, deprem, sel, yangınlar derken son dönemde İzmir başta olmak üzere ülkenin tamamında dayanışmanın en yüksek seviyede yaşandığını ifade etti. Muharrem ayının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Başkan Batur, "Her türlü doğa felaketini yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde Anadolu'nun harmanında bulunan dayanışma, yardımlaşma ve paylaşımın en güzel örneklerini de hep beraber yaşadık. Artık bu felaketlerin son bulması; afetlerde acımızı paylaştığımız gibi mutluluğumuzu da paylaşacağımız günlerin gelmesi en büyük temennimiz" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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