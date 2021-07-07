Konak'ta "Askıda Kurban" Dayanışması

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar yararına yürüttüğü kampanyalar ve uygulamalar ile en güzel dayanışma örneklerini sergileyen Konak Belediyesi "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası ile yine yüzleri güldürecek.

Konak Belediyesi "Askıda Kurban" kampanyası ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda yürüttüğü "Askıda Kurban" dayanışma kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine 2 Ton kurban eti ulaştıran Konak Belediyesi'nin bu yıl hedefi iki tonu aşmak.

Kampanyaya nasıl katılabilirim?

Konak Belediyesi'nin "Askıda Kurban" kampanyasına destek olmak isteyen hayırseverler, belli bir kilo sınırlaması olmaksızın, dilediği kadar kurban etiyle kampanyaya katılım sağlayabilecek. Hayırseverler, Konak Belediyesi'nin 0 552 5916717 numaralı telefonundan ya da 0 533 071 55 65 numaralı Whatsapp hattından kampanyaya katılımla ilgili tüm detayları öğrenebilir.

Hayırseverler "Askıda Kurban" etlerini belediyeye nasıl ulaştıracak

Hayırseverler, "Askıda Kurban" kampanyası çerçevesinde kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 ayrı şekilde Konak Belediyesi'ne ulaştırabilecek. Birincisi; hayırseverler kurban etlerini, Konak Belediyesi'nin Basmane'de bulunan hizmet binasına gelerek Kurban Bayramı süresince özel görevlendirilecek olan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline teslim edebilecekler. İkinci olarak; kurban etlerini Konak Belediyesi'ne getirme imkanı olmayan veya evinden kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler için, Konak Belediyesi personelleri, hayırseverlerin bulunduğu adresten de kurban etini teslim alabilecekler. Üçüncü olarak; geçtiğimiz yıl yürütülen "Askıda Kurban" kampanyasında olduğu gibi büyük zincir marketlere yapılan siparişlerde adres olarak Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasının verilmesi halinde, kurban etleri Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından teslim alınabilecek.

Bağışlar, ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştırılacak

"Askıda Kurban" kampanyası çerçevesinde hayırseverlerin yapmış olduğu kurban eti bağışları, Konak Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından, bekletilmeden aynı gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bağışlanan kurban etleri, sisteme kayıtlı gerçek ihtiyaç sahiplerine eşit olarak pay edilecek.

Kaynak: Bültenler