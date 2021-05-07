Konak'ta amatör sporculara gıda desteği

Amatör spora verdiği destekle dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu ramazanda da sporcuları unutmadı.

Konak Belediyesi, ilçedeki amatör spor kulüplerine bayram öncesi 440 adet erzak kolisi dağıttı.

Konak Belediyesi, bu Ramazan Bayramı öncesinde de amatör spor kulüplerini unutmadı. Kulüplere düzenli olarak malzeme desteği sağlayan, federasyon katılım paylarının ödenmesine destek sunan Konak Belediyesi, sporculara geçen yıl olduğu gibi bu sene de ramazanda erzak kolisi dağıttı. İçinde uzun süre kullanabilecek gıda paketlerinin bulunduğu440 erzak kolisi, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Derneği'yle birlikte hareket edilerek, ihtiyaç sahibi sporcular ile ailelerine ulaştırıldı.

Amatör spora tam destek

Göreve geldiği günden bugüne amatör spora verdiği destekle dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Amatör spor kulüpleri gençleri sporun, sporun kazandırdığı güzelliklerin içinde, kötü alışkanlıklardan uzakta tutuyor. Birlikte hareket etmeyi, yardımlaşmayı, iyiyi öğretiyor. Bu nedenle kulüplerimizin, yerel yönetim olarak bizlerin desteğiyle güçlenmeleri de çok önemli. Ben de sporun içinden geliyorum ve sporun gençlere, topluma neler kazandırdığını biliyorum. Spora destek olmayı bu nedenle de çok önemsiyorum. Pandemi birçok kesimi etkilediği gibi, bu kulüplerimizi de zora soktu. Dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bizler de ihtiyaç doğrultusunda hazırladığımız kolilerimizi sporcularımıza ulaştırdık. Sporcularımıza, ailelerine, ilçemizdeki tüm amatör spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Batur, ilçede özellikle pandemi nedeniyle dara düşen tüm kesimlerin yanında olmaya, en büyük yarayı alan esnafı desteklemeye devam edeceklerini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler