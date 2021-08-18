Konak Residence 12 Nolu Büro Kiralama

Konak Residence 12 Nolu Büro KiralamaMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residence 1. katında bulunan 12 nolu büronun kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

Konak Residence 12 Nolu Büro KiralamaMülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresine ait, Kütahya İli Merkez İlçe Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı Konak Residence 1. katında bulunan 12 nolu büronun kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Not: İlan metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz, ihaleye ait şartnameye Kütahya İl Özel İdaresine gelerek Yazı İşleri Müdürlüğü veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre