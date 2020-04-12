Konak Meydanı sessizliğe büründü KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden İzmir'de, Konak Meydan'ı ve sokaklarda sessezlik hakim oldu.

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 şehirden İzmir'de, Konak Meydan'ı ve sokaklarda sessezlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda önlem alan polis ekipleri, birçok yerde kontrol noktası oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, cuma gecesi yarısı itibarıyla başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde İzmir sokakları boş kaldı. Kentin merkez noktaları ve ana caddelerinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde de polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması için güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Birçok yerde kontrol noktası oluşturan ekipler, özel çalışma belgesi olan ve yasaktan muaf olan meslek grupları dışında kimsenin sokakta bulunmasına izin vermedi. İzmir'in kalabalık noktalarından olan Konak Meydanı'nı da sessizliğe büründü.

Kaynak: DHA