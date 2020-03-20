Konak Meydanı'ndaki banklar boş kalmadı Konak Meydanı'ndaki banklar boş kalmadıKORONAVİRÜSTEN korunmak için yapılan uyarılar kapsamında, uzmanlar şehir meydanlarındaki banklarda oturmamaları noktasında vatandaşları uyardı.

Konak Meydanı'ndaki banklar boş kalmadı

KORONAVİRÜSTEN korunmak için yapılan uyarılar kapsamında, uzmanlar şehir meydanlarındaki banklarda oturmamaları noktasında vatandaşları uyardı. Bazı şehirlerde, belediye ekipleri bankları kaldırırken, İzmir'deki bazı vatandaşlar bu uyarıları dinlemeyip banklarda oturarak vakit geçirmeye devam etti.

Koronavirüse karşı alınan sosyal kısıtlama kararları kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, uzmanlardan şehir meydanlarındaki ve sokaklarındaki banklarda oturmamaları konusunda vatandaşlara uyarı geldi. Bazı şehirlerde bu uyarılar hem vatandaşlar hem de belediyelerce karşılık buldu. Denizli'deki Bayramyeri Meydanı'nda, özellikle yaşlıların kullandığı banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. İzmir'in meşhur Konak Meydanı'ndaki banklarda oturan bazı vatandaşlar ise, koronavirüsten korkmadıklarını ve banklarda oturmaktan çekinmediklerini söyledi.

'MECBUR ÇIKIP, OTURUYORUZ'

Vatandaşlardan Hüseyin Çelik, "Banklarda oturmayın diyorlar ama mecbur oturacağız. Evde kala kala olmaz. Bankta yanıma biri oturursa da tedirgin olmuyorum. Yapacak bir şey yok, virüsten de çekinmiyorum" dedi.

Bir diğer vatandaş Yaşar Gülekaslan ise, "İnsan evde sıkılıyor sürekli oturmaktan. Gerçi herkeste ölüm korkusu da var ama insanlar da bazen çıkmak istiyor dışarıya. Her yerde temizlik yapılıyor, bu biraz bize güven verdi. Ama bu virüs dünyayı sarsıyor, bundan korkmayan kimse yok. Türkiye'de de iyi önlemler alındığını görüyoruz. Bu biraz da olsa bizi rahatlatıyor" dedi.

Kaynak: DHA