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Konak Meydanı'na kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Konak Meydanı'na kar sürprizi

İzmir'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan kar, görenleri şaşkına çevirirken, çocuklar kar keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

KEMALPAŞA, İZMİR (İHA) - İzmir'de Konak Meydanı'na kamyonlarla taşınan Kar, görenleri şaşkına çevirirken, çocuklar kar keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi'nin önüne, Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla kar bırakıldı. Kartopu oynamak için genellikle yüksek kesimlere giden ve kış aylarında kar hasreti çeken İzmirli çocuklar da, İzmir'in göbeğinde gördükleri kar sebebiyle neşe dolu anlar yaşadı. Karın keyfini kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkartan çocuklar, şaşkınlıkla karın keyfini çıkardı. Çocuklar için sürpriz hazırlayan Kemalpaşa Belediyesi, Konak Meydanı'nın yanı sıra, Kemalpaşa ilçe merkezinde bulunan ilkokul bahçelerine de kamyonlarla kar bıraktı. - İZMİR

Konak Meydanı'na kar sürprizi

Konak Meydanı'na kar sürprizi

Konak Meydanı'na kar sürprizi

Konak Meydanı'na kar sürprizi

Konak Meydanı'na kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Konak Meydanı, Kemalpaşa, İzmir, kar, Yerel, Haberler

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