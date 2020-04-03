Konak Kadriye Semt Merkezinde, maske üretimine başladı Konak Kaymakamlığı ve Konak Belediyesi iş birliğiyle 1. Kadriye Semt Merkezinde maske üretiliyor.

Konak Kaymakamlığı ve Konak Belediyesi iş birliğiyle 1. Kadriye Semt Merkezinde maske üretiliyor.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ndeki öğretmenler maske üretirken, öğleden sonra gönüllüler de çalışmalara katılıyor.

İlk etapta 40 bin adet dikilmesi hedeflenen maskeler hem sahada çalışan belediye personeline hem de sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Merkezi ziyaret eden Belediye Başkanı Abdül Batur, yapılan çalışmaları inceledi.

Maske üreten öğretmen ve gönüllülere teşekkür eden Batur, şunları kaydetti:

"Sizler ailenizden, sevdiklerinizden feragat ederek buraya geldiniz. Sizler için gerekli önlemleri burada da aldık. Lütfen sizler de sağlığınıza dikkat ederek çalışın. Örnek davranışınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu salgına karşı dayanışma ruhumuzla güçleniyoruz. Hocalarımıza, gönüllülerimize, büyük özveriyle çalışan tüm belediye personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri de böyle omuz omuza atlatacağız."

Kaynak: AA