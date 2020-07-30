Konak işçilerine çifte bayram
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Konak işçilerine çifte bayram

Bayramlaşma törenlerinde belediye personeliyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye-İş'le toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırıldığı açıkladı.

Konak işçilerine çifte bayram
30.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:22

Bayramlaşma törenlerinde belediye personeliyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Belediye-İş'le toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlandırıldığı açıkladı.

Çalışanları ve meclis üyeleriyle bayramlaşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, işçilere çifte bayram yaşattı. Batur, sendika temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde Belediye-İş'le anlaşmaya varıldığını açıklarken, KHK'lı çalışanlara da seslenerek, "Abdül Batur işçinin, emekçinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir" mesajını verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesi belediye çalışanları ve meclis üyeleriyle bir araya geldi. Belediye şantiyelerini, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ile birlikte tek tek dolaşarak, çalışanların bayramını kutlayan Batur, Fuar Evlendirme Dairesinde de belediye meclis üyeleri, belediye meclisi parti grup başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye bürokratlarıyla buluştu.

"Abdül Batur söz verdi mi tutar"

Başkan Batur bayramlaşmaya, sabah erken saatlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nün Gediz; Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Kale Fidanlık şantiyelerine giderek başladı. Belediye personeliyle buluşan Batur, işçilerin hem bayramını kutladı hem de müjdeli haberler verdi. Sendika temsilcilerinin de katıldığı bayramlaşma töreninde çalışanlara seslenen Batur, Belediye-İş'le yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varıldığını, imzaların bayramdan sonra atılacağını açıkladı. Batur, kadroya geçiş süreçlerinin tamamlanmasını bekleyen KHK'lı çalışanlara da müjde verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sürece dair yazı beklendiğine dikkat çeken Batur, "Yazının bize gelmesi yeter; çünkü bizim evrak üzerinden işlem yapmamız gerekiyor. Abdül Batur söz verdi mi sonuna kadar tutar; bugüne kadar işçinin, emekçinin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir" diye konuştu.

"Başkan tek başına hiçbir şeydir"

Çalışanlara "rahat olun" mesajı veren Batur, "Birlikte Konak anlayışıyla yola çıkmıştık. Bunun en önemli parçalarından biri çalışanlarımızdır. Sizler çalışıyor, hizmet üretiyorsunuz. Konaklı hemşerilerimiz de 'Belediye çalışıyor' diyor. Belediye Başkanı tek başına hiçbir şeydir. Belediye Başkanı çalışanlarıyla, emekçileriyle bir bütündür. Bunu hiçbir zaman unutmam" dedi.

Bilim insanlarının salgında ikinci dalgayla ilgili uyarılarını da hatırlatan Batur, "Tüm çalışma arkadaşlarımın rehavete girmeden, pandemi süreci yeni başlıyormuş gibi tedbirli olması gerekiyor. Bu konuda amirlerimize, müdürlerimize, sendikaya görev düşüyor. Özellikle Eylül-Ekim aylarında çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Daha sonra Fuar Evlendirme Dairesine giden Batur, meclis üyeleri, meclis parti grup başkanları, siyasi parti temsilcileri ve belediye personeliyle bayramlaşmayı sürdürdü.

Kurban alanlarına sıkı denetleme

Bayrama dair en büyük temennisinin sağlık olduğunu vurgulayan Batur, salgın sürecine yönelik uyarılarına devam ederek, özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesini istedi. Batur, "Bayramlar insanların kucaklaştığı, küskünlerin barıştığı, dayanışmanın en üst noktada olduğu günlerdir. Pandemi sürecinin ilçemizde daha sağlıklı bir noktaya gitmesi en büyük temennimiz. Bayram coşkusunun tam kutlandığı günlerin özlemiyle sizlerin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum" dedi. Özellikle Zabıta, Veterinerlik ve Sağlık İşleri müdürlüklerinin bayramda çok dikkatli olmasını isteyen Batur, "Önümüzdeki süreç çok önemli. Kurban kesilecek alanlarda kontrolü çok sıkı bir şekilde yapmalıyız" diye konuştu.

Batur, Temizlik İşleri ve Ulaşım Hizmetleri müdürlüklerinin şantiyelerine de giderek, çalışanlarla bayramlaştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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