Konak'ın yunan ekibiyle dostluk maçı ertelendi

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Konak Belediyespor'un Yunanistan'ın Midilli Adası'nın kadın futbol takımıyla yarın İzmir'de oynamayı planladığı dostluk maçı ertelendi.

11.10.2019 13:37
Konak'ın yunan ekibiyle dostluk maçı ertelendi

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Konak Belediyespor'un Yunanistan'ın Midilli Adası'nın kadın futbol takımıyla yarın İzmir'de oynamayı planladığı dostluk maçı ertelendi. Seyahat programı ve oteli ayarlanan Midilli ekibinin, son gün gerekçe sunmadan erteleme talebinde bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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