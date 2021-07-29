Konak'ın engelli kedi evi
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Konak'ın engelli kedi evi

Konak'ın engelli kedi evi
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Konak Belediyesi'nin Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği yarışmada 223 proje arasından ilk 12'ye girerek, 500 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Konak Belediyesi'nin Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği yarışmada 223 proje arasından ilk 12'ye girerek, 500 bin TL hibe almaya hak kazandı. Proje Ege'den seçilen tek proje olurken, Konak Belediyesi'ne ödülü Ankara'da düzenlenen törende TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi.

Konak Belediyesi'nin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması'na katılan "Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi", 223 proje arasından ilk 12'ye seçilerek ödüle layık görüldü. 205 belediyenin katıldığı yarışmada Ege'den seçilen tek proje olan "Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi", 500 bin TL hibe almaya hak kazandı. Konak Belediyesi'ne ödülü, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından verildi. Engelli kedilere bakım ve tedavinin yanı sıra ömür boyu barınma imkânı da sunan proje, Türkiye'de bir yerel yönetim tarafından bu kapsamda gerçekleştirilen ilk ve örnek çalışma olarak dikkat çekti.

Üç bloklu özel merkez

Konak Engelli Kedi Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi, Konak'ta yaşayan sahipsiz ve fiziksel engelli can dostları için umut olacak. Proje kapsamında, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Halkapınar'da hizmet verdiği 6 bin 500 metrekarelik alanda özel bir merkez kurulacak. 180 metrekaresi kapalı ve 400 metrekaresi açık olmak üzere toplam 580 metrekarelik bir alana sahip merkez, üç adetten bloktan oluşacak ve ilk etapta 64 kedi için hizmet sunulacak.

Ömür boyu barınma

Merkezde bakım ve tedavileri yapılacak fiziksel engelli kedilere ömür boyu barınma imkânı da sunulacak. Fiziksel engelli hayvanlara veteriner işleri müdürlüğü bünyesinde barınma imkânı sunan proje bu özelliğiyle Türkiye'nin ilk ve örnek projesi olarak dikkat çekiyor. Projenin yerel yönetimlerde örneğine az rastlanır bir rol model çalışma olması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler

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