Konak'ın 23 Nisan Başkanı Kumsal'ın talimatı yerine getirildi
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Konak'ın 23 Nisan Başkanı Kumsal'ın talimatı yerine getirildi

Konak'ın 23 Nisan Başkanı Kumsal'ın talimatı yerine getirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un koltuğuna oturarak temsili Başkan olan Kumsal Kılıç'ın, makamda verdiği ilk talimat yerine getirildi.

Minik Başkan Kumsal, okul arkadaşlarına verdiği sözü tuttu ve 80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu'nun bahçesine Başkan Batur ile birlikte fidan dikti.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kumsal Kılıç'a devretmişti. Kumsal'ın başkanlık koltuğundan verdiği ilk talimat olan okul bahçelerinin daha yeşil olması için ağaçlandırma çalışması yapılması talimatı, 23 Nisan'ın ardından ilk iş gününde yerine getirildi. Minik Başkan Kumsal Kılıç, 80. Yıl Eşrefpaşa İlkokulu bahçesine ilk fidanı Başkan Batur ile birlikte dikti. Konak Belediyesi'nin fidanlığından getirilen aynalı kavak fidanını bahçeye dikerek cansuyunu veren Kumsal Kılıç ve Başkan Batur'a, Kumsal'ın annesi Ayten Kılıç ve babası Aşkın Kılıç, Konak 80. Yıl İlkokulu Müdürü Ahmet Özgül, Sınıf Öğretmeni Ragıp Aksun, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ile Güneşli Mahalle Muhtarı Varol Karul da eşlik etti. Minik Başkan'ın talimatını yerine getirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Batur, "Konak Belediyesi olarak ürettiğimiz her hizmette, geleceğin sahibi olan çocuklarımıza daha yaşanır bir kent bırakmanın gayreti var. Onlar bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyetimizi bizler de onlara emanet ediyoruz. 23 Nisan'da başkanlık koltuğunda Kumsal vardı ve okulunun ağaçlandırılması talimatını verdi. Biz de minik başkanımızın talimatını hemen yerine getirdik. Kumsal ve tüm çocuklarımız ile gurur duyuyoruz" dedi

Pandemi döneminde okullara bakım

Fidan dikiminin ardından Kumsal Kılıç ile birlikte okulu gezen Başkan Batur, bahçedeki oyun parkının eskiyen zemin döşemelerinin yenilenmesi için Park ve Bahçeler Müdürlüğünü görevlendirdi. Pandemi döneminde, ilçedeki birçok okulda çalışma yaparak eksikleri tamamladıklarını hatırlatan Başkan Batur, "Pandemi nedeniyle okullar öğrencilerinden mahrum kaldı. Bizler de bu dönemde boş durmadık ve öğrencilerin yeniden okullarına kavuşacağı günler için okullarımızda iç dış cephe tadilatları ve gerekli bakımları yaptık, spor ve oyun alanları gibi eksikleri tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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