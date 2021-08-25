"Konak çileden çıkılmaz bir kent olmaya başlıyor"

İzmir'in Konak ilçesinin MHP'li Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak, Konak'ta imar, altyapı, asfaltlama ve kaldırım problemleri gibi birçok temel sorunun bulunduğunu ve bunları rapor haline getirip sunmalarına rağmen 2.5 yılda sorunların yüzde 90'ına çözüm bulunamadığını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinin MHP'li Meclis Üyesi Ahmet Yeniçırak, Konak'ta imar, altyapı, asfaltlama ve kaldırım problemleri gibi birçok temel sorunun bulunduğunu ve bunları rapor haline getirip sunmalarına rağmen 2.5 yılda sorunların yüzde 90'ına çözüm bulunamadığını söyledi. "Konak çileden çıkılmaz bir kent olmaya başlıyor" diyen Ahmet Yeniçırak, Konak Belediye bütçesinin yüzde 60'ının işçi maaşlarına ödendiğini ifade etti.

Konak Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyeleri Ahmet Yeniçırak ve Ali Peynirci, 2019 yerel seçimlerinin ardından Konak'ın 111 mahallesini gezerek, sorunlarını yerinde gördü. Gördükleri sorunları bir rapor haline getiren Ahmet Yeniçırak, bu raporu Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a ilettiklerini; ancak 2.5 yıldan bu sorunların yüzde 90'ının çözülemediğini söyledi.

"Bazı mahallelerde asfaltlama 20 sene önce yapılmış, bazıların kaldırım bile yok"

Önümüzdeki haftalarda Konak'ın mahallelerini yeniden gezmeye başlayacaklarını ifade eden Ahmet Yeniçırak, "Gezerken tüm sıkıntıları göreceğiz. Bu sorunların en başında imar geliyor. İmardan kaynaklı altyapı, asfalt ve kaldırım problemleri var. Bazı mahallelerimizde asfaltlama son olarak 20 sene önce yapılmış. Yeni yapılan hiçbir şey yok. 30 yıllık bir yönetim zamanında hiçbir şey yapılmamış. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor, samimi değiller. 111 mahallenin yüzde 60'ında altyapı sorunu var, yağmur suyu giderleri yok. Yağmur yağdığı zaman 'Su akar yolunu bulur' gibi kaidede kalıyor. 100 mahallede kaldırım sorunu var. Yolun sağında kaldırım var, solunda yok veya hiç kaldırım yok. Göz alıcı mahallelerde kaldırım var arka mahallelerde kaldırım namına hiçbir şey yok. Tarihi yapıların tamamı yok olmuş. Bunlar restore edilip butik otel olarak halka sunulabilir veya turizme kazandırılabilirdi. Ne yazık ki kenti yönetenler kentten bihaber" dedi.

"Devam eden projelerin yüzde 90'ı bir önceki dönemin projeleri"

Konak'ta yeşil alan oranının yüzde 3'ün altında olduğunu kaydeden Ahmet Yeniçırak, "Sosyal alanlarımız yok. Bunların en temel sorunu imar. İmar sorunu çözüldüğü zaman hepsi çözülecek. Geçen sene belediye başkanımız Gültepe Mahallesi'nde imar planını yaptı, şimdi diğer bölgelerde yapılacak; fakat imar planları vatandaş açısında tatmin edici değil; çünkü Konak ilçesinin kaçacak yeri yok. Bizim boş alanımız yok. Burada çok katlı bir imar yapılması lazım, sosyal donatı alanları da bu şekilde kazanılabilir. Bunların hiçbirini yapamıyorsun. Pandemi nedeniyle bazı aksaklıklar olabilir ama bunları bahane edip de çoğu projelerin geride kalmasına da gerek yok. Şu anda devam eden projelerin birçoğu valilik yardımıyla yapılıyor. Fakat devam eden projelerin de yüzde 90'ı bir önceki dönemin projeleri. Bu dönemde başlatılan tek proje Kadriye Sosyal Tesis ve Pazaryeri projesi. Onun dışında üretmiş olduğu proje yok. Bunlar da vatandaşı hayatını rahatlatacak şekilde olmuyor. Ben 40 yıldır Konak'ta yaşıyorum, bunları da görüyoruz, her şey ortada. Biz elimizde geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'Birlikte Konak' diyoruz; fakat önümüz tıkanıyor. Konaklı için yaşamı refaha erdirecek bir çalışma yapamıyorsun" diye konuştu.

"Konak çileden çıkılmaz bir kent olmaya başlıyor"

Konak Belediyesinin 2021 yılı için tahmini bütçesinin 520 milyon TL olduğunu ifade eden Ahmet Yeniçırak, "Ancak bu bütçenin yüzde 80'ini alabildik. Bunun da yüzde 60'ıyle işçi maaşı ödeniyor. Geri kalan parayla da yatırım yapılmaya çalışılıyor. Bunun gibi sorunlar üst üste bindiği zaman Konak çileden çıkılmaz bir kent olmaya başlıyor. Bizim bu kenti rahatlatıp vatandaşlarımızı mutlu etmemiz lazım. Gelen parayı da değerlendiremiyoruz. 'Bizli' konuşuyorum; çünkü biz de Konaklıyız. Beraber çalışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı