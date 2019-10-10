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Konak belediyespor, midilli'yle dostluk maçında

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde üst üste 5 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın Midilli Adası temsilcisi Midilli Kadın Futbol Takımı'yla dostluk maçında karşılaşacak.

10.10.2019 13:49
Konak belediyespor, midilli'yle dostluk maçında

Kadınlar Futbol 1'inci Ligi'nde üst üste 5 şampiyonluğu bulunan İzmir temsilcisi Konak Belediyespor, yeni sezon öncesi Yunanistan'ın Midilli Adası temsilcisi Midilli Kadın Futbol Takımı'yla dostluk maçında karşılaşacak. Yeni sezona da iddialı hazırlanan Konak, Midilli'yle 12 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki özel karşılaşmada rakip olacak.


Kaynak: DHA
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