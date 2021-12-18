Konak Belediyespor ilk hafta maçında

BU sezon isim değişikliğine giden Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde daha önce 5 şampiyonluğu bulunan Konak Belediyespor, yarın B Grubu'ndaki ilk hafta maçında ALG Spor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'daki maç saat 13.00'te başlayacak. Çekişmeli geçmesi beklenen lige Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından bu sezon ilk kez Fenerbahçe ve Galatasaray da kadın futbolu takımı kurarak katılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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